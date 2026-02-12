Cango Inc. ha concluso l'investimento azionario di 10,5 milioni di dollari e si è assicurata ulteriori investimenti azionari per 65 milioni di dollari

DALLAS, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società"), azienda leader nel settore del mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma di calcolo integrata di energia e intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver concluso l'investimento azionario di 10,5 milioni di dollari USA da Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL"), precedentemente annunciato, e di aver stipulato accordi definitivi con entità interamente possedute da Xin Jin, Presidente della Società, e da Chang-Wei Chiu, un amministratore della Società, in base ai quali tali entità hanno accettato di effettuare investimenti azionari per un importo complessivo di 65 milioni di dollari USA nella Società.

Come precedentemente annunciato, il 29 dicembre 2025 la Società ha stipulato un accordo di investimento con EWCL e ha recentemente emesso a EWCL 7 milioni di azioni ordinarie di Classe B, ciascuna con 20 voti per azione, al prezzo di 1,50 dollari USA per azione (l'"Investimento di Classe B"). Dopo la chiusura, la proprietà effettiva di EWCL è aumentata da circa il 2,81% a circa il 4,71% del totale delle azioni ordinarie in circolazione della Società, e il suo potere di voto è passato da circa il 36,68% al 49,71% del potere di voto totale.

Per riaffermare la loro fiducia nella traiettoria strategica e nelle prospettive future della Società, il signor Jin e il signor Chiu hanno manifestato l'intenzione di effettuare investimenti azionari. Con l'approvazione del comitato di revisione e del consiglio di amministrazione, la Società ha stipulato (i) un accordo di investimento con Fortune Peak Limited ("FPL"), interamente posseduta dal Sig. Chiu, in base al quale FPL accetta di sottoscrivere 29.975.137 azioni ordinarie di Classe A, ciascuna con un voto per azione, per un totale di 39.567.181 dollari USA (l'"Investimento di Classe A del Sig. Chiu"), e (ii) un accordo di investimento con Armada Network Limited ("ANL"), interamente posseduta dal Sig. Jin, per 19.267.287 azioni di Classe A per un totale di 25.432.819 dollari USA (l'"Investimento di Classe A del Sig. Jin"). Il prezzo di acquisto, pari a 1,32 dollari USA per azione, è stato determinato facendo riferimento al prezzo di chiusura delle azioni di Classe A della Società nelle quattro settimane precedenti.

Al termine dell'operazione, si prevede che il signor Chiu deterrà circa l'11,99% del totale delle azioni in circolazione e il 6,71% del potere di voto; il signor Jin rispettivamente circa il 4,70% e il 2,63%. La chiusura di ciascun investimento è soggetta alle consuete condizioni e approvazioni normative; la conclusione è prevista per febbraio 2026.

La Società intende utilizzare i proventi di questi investimenti per sostenere la propria espansione nel settore dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture informatiche, rafforzando ulteriormente il proprio bilancio.

Contatto per le relazioni con gli investitori

Juliet Ye, Responsabile delle comunicazioni

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/5793745/CANG_LOGO_Logo.jpg