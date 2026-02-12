Cango Inc. Raih Investasi Ekuitas US$10,5 Juta dan Investasi Ekuitas Tambahan US$65 Juta

DALLAS, 12 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan"), perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin di sejumlah lokasi di dunia untuk mengembangkan platform energi dan komputasi AI terintegrasi, hari ini mengumumkan investasi ekuitas senilai US$10,5 juta dari Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL"). Selain itu, Cango juga menandatangani perjanjian definitif dengan entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Chairman of the Company, Xin Jin, dan Direktur, Chang-Wei Chiu, dalam rangka investasi ekuitas senilai US$65 juta pada Cango.

Sebelumnya, pada 29 Desember 2025, Cango telah menandatangani perjanjian investasi dengan EWCL dan baru-baru ini menerbitkan tujuh juta saham biasa Kelas B kepada EWCL dengan harga US$1,50 per saham. Setiap saham Kelas B memiliki 20 hak suara per saham ("Investasi Kelas B"). Setelah transaksi ini selesai, kepemilikan saham Cango oleh EWCL meningkat dari sekitar 2,81% menjadi sekitar 4,71% dari total saham biasa yang beredar, sedangkan hak suara EWCL meningkat dari sekitar 36,68% menjadi 49,71% dari total hak suara.

Untuk menegaskan kembali keyakinan terhadap arah strategis dan prospek Cango, Jin dan Chiu menyalurkan investasi ekuitas. Dengan persetujuan komite audit dan dewan direktur, Cango menandatangani: (i) perjanjian investasi dengan Fortune Peak Limited ("FPL"), entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Chiu, untuk membeli 29.975.137 saham biasa Kelas A (masing-masing memiliki satu hak suara per saham) dengan total nilai US$39.567.181 ("Investasi Kelas A oleh Chiu"); dan (ii) perjanjian investasi dengan Armada Network Limited ("ANL"), entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Jin, untuk membeli 19.267.287 saham biasa Kelas A dengan total nilai US$25.432.819 ("Investasi Kelas A oleh Jin"). Harga pembelian saham senilai US$1,32 per saham ditentukan berdasarkan harga penutupan saham Kelas A Cango selama empat minggu sebelumnya.

Setelah seluruh transaksi selesai, Chiu akan memiliki sekitar 11,99% dari total saham beredar dan 6,71% hak suara, sedangkan Jin sekitar 4,70% dari total saham beredar dan 2,63% hak suara. Proses penyelesaian masing-masing investasi harus memenuhi persyaratan umum dan meraih persetujuan pihak regulator dengan target penyelesaian pada Februari 2026.

Cango akan menggunakan dana dari investasi ini untuk mendukung ekspansi ke bidang infrastruktur AI dan komputasi, sekaligus memperkuat struktur permodalan.

Hubungan Investor

Juliet Ye, Head of Communications

[email protected]

SOURCE Cango Inc.