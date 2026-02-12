Cango Inc. conclut un investissement en capital de 10,5 millions de dollars américains et obtient 65 millions de dollars américains d'investissements en capital supplémentaires

DALLAS, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « société »), un mineur de bitcoins de premier plan qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour développer une plateforme intégrée d'énergie et de calcul IA, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé l'investissement en capital précédemment annoncé de 10,5 millions de dollars américains par Enduring Wealth Capital Limited (« EWCL »), et conclu des accords définitifs avec des entités détenues à 100 % par M. Xin Jin, président de la société, et M. Chang-Wei Chiu, administrateur de la société, en vertu desquels ces entités ont accepté d'effectuer des investissements en capital d'un montant total de 65 millions de dollars américains dans la société.

Comme annoncé précédemment, la société a conclu un accord d'investissement avec EWCL le 29 décembre 2025, et a récemment émis 7 millions d'actions ordinaires de classe B, conférant chacune à EWCL 20 voix, au prix de 1,50 dollar américain par action (l'« investissement de classe B »). Après la clôture, la propriété effective d'EWCL est passée d'environ 2,81 % à environ 4,71 % du total des actions ordinaires en circulation de la société, et la part des voix qui lui sont attribuées est passée d'environ 36,68 % à 49,71 % du total des droits de vote.

Afin de réaffirmer leur confiance dans la trajectoire stratégique et les perspectives d'avenir de la société, MM. Jin et Chiu ont fait part de leur intention de procéder à des investissements en capital. Avec l'approbation du comité d'audit et du conseil d'administration, la société a conclu i) un accord d'investissement avec Fortune Peak Limited (« FPL »), une entité détenue à 100 % par M. Chiu, en vertu duquel FPL s'engage à souscrire 29 975 137 actions ordinaires de classe A, conférant chacune un droit de vote, pour un montant total de 39 567 181 dollars américains (l'« investissement de classe A de M. Chiu »), et ii) un accord d'investissement avec Armada Network Limited (« ANL »), une entité détenue à 100 % par M. Jin, portant sur 19 267 287 actions de classe A pour un montant total de 25 432 819 dollars américains (l'« investissement de classe A de M. Jin »). Le prix d'achat, 1,32 dollar américain par action, a été déterminé en fonction du cours de clôture des actions de classe A de la société pendant les quatre semaines précédentes.

À l'issue de cette opération, M. Chiu devrait détenir environ 11,99 % du total des actions en circulation et 6,71 % des droits de vote, et M. Jin environ 4,70 % du total des actions en circulation et 2,63 % des droits de vote. La clôture de chaque investissement est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires, et devrait avoir lieu en février 2026.

La société a l'intention d'utiliser le produit de ces investissements pour soutenir son expansion dans les domaines de l'IA et de l'infrastructure informatique, tout en renforçant son bilan.

Relations avec les investisseurs

Juliet Ye, responsable de la communication

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/5793745/CANG_LOGO_Logo.jpg