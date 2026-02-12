Cango Inc. concretó inversión de capital por un monto de 10,5 millones de dólares y obtuvo inversiones de capital adicionales por un valor de 65 millones de dólares

DALLAS, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa"), empresa líder en minería de bitcoins que aprovecha sus operaciones a nivel mundial para desarrollar una plataforma integrada de energía e informática con IA, anunció que concretó la inversión de capital previamente anunciada por un valor de 10,5 millones de dólares de Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") y celebró acuerdos definitivos con entidades de propiedad exclusiva del Sr. Xin Jin, presidente de la empresa, y el Sr. Chang-Wei Chiu, director de la empresa, en virtud de la cual estas entidades acordaron realizar inversiones de capital por un monto total de 65 millones de dólares en la empresa.

Como se anunció anteriormente, la empresa celebró un acuerdo de inversión con EWCL, el 29 de diciembre de 2025 y, hace poco, emitió 7 millones de acciones ordinarias de clase B, cada una con 20 votos por acción, a EWCL a 1,50 dólares por acción (la "inversión de clase B"). Tras concretar la operación, la propiedad efectiva de EWCL aumentó de aproximadamente el 2,81 % a aproximadamente el 4,71 % del total de acciones ordinarias en circulación de la empresa y su poder de voto aumentó de aproximadamente el 36,68 % al 49,71 % del poder de voto total.

Para reafirmar su confianza en la trayectoria estratégica y las perspectivas futuras de la empresa, el Sr. Jin y el Sr. Chiu manifestaron su intención de hacer inversiones de capital. Con la aprobación del comité de auditoría y de la junta directiva, la empresa celebró (i) un acuerdo de inversión con Fortune Peak Limited ("FPL"), propiedad exclusiva del Sr. Chiu, en virtud de la cual FPL acuerda suscribir 29.975.137 acciones ordinarias de clase A, cada una con un voto por acción, por un total de 39.567.181 dólares (la "inversión de clase A del Sr. Chiu") y (ii) un acuerdo de inversión con Armada Network Limited ("ANL"), propiedad exclusiva del Sr. Jin, por 19.267.287 acciones de clase A por un total de 25.432.819 dólares (la "inversión de clase A del Sr. Jin"). El precio de compra, de 1,32 dólares por acción, se determinó tomando como referencia el precio de cierre de las acciones de clase A de la empresa durante las cuatro semanas anteriores.

Una vez completada la operación, se espera que el Sr. Chiu posea aproximadamente el 11,99 % del total de acciones en circulación y el 6,71 % del derecho a voto; el Sr. Jin, aproximadamente el 4,70 % y el 2,63 %, respectivamente. Completar la transacción de cada inversión queda sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones reglamentarias y se espera que ambas transacciones se concreten en febrero de 2026.

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos obtenidos de estas inversiones para respaldar su ampliación en el ámbito de la IA y la infraestructura informática, a la vez que reforzará aún más su balance general.

