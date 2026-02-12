Cango Inc. schließt Kapitalbeteiligung in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar ab und sichert sich zusätzliche Kapitalbeteiligungen im Umfang von 65 Millionen US-Dollar

DALLAS, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen"), ein führender Bitcoin-Miner, der seine globalen Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Kapitalbeteiligung in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar von Enduring Wealth Capital Limited („EWCL") abgeschlossen hat . Außerdem wurden endgültige Vereinbarungen mit Gesellschaften geschlossen, die sich vollständig im Besitz von Herrn Xin Jin, dem Chairman des Unternehmens, und Herrn Chang-Wei Chiu, einem Director des Unternehmens, befinden. Im Rahmen dieser Vereinbarungen haben sich diese Gesellschaften bereit erklärt, Kapitalbeteiligungen in Höhe von insgesamt 65 Millionen US-Dollar am Unternehmen zu erwerben.

Wie bereits bekannt gegeben hat das Unternehmen am 29. Dezember 2025 eine Investitionsvereinbarung mit EWCL abgeschlossen und 7 Millionen Stammaktien der Klasse B mit jeweils 20 Stimmen pro Aktie zu einem Preis von 1,50 US-Dollar pro Aktie an EWCL (die „Klasse-B-Investition") erworben. Nach Abschluss der Transaktion stieg der wirtschaftliche Anteil von EWCL von etwa 2,81 % auf etwa 4,71 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens, und seine Stimmrechte erhöhten sich von etwa 36,68 % auf 49,71 % der gesamten Stimmrechte.

Um ihr Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens zu bekräftigen, bekundeten Herr Jin und Herr Chiu ihre Absicht, Kapitalbeteiligungen zu tätigen. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses und des Verwaltungsrats hat das Unternehmen (i) eine Investitionsvereinbarung mit Fortune Peak Limited („FPL") unterzeichnet, das sich vollständig im Besitz von Herrn Chiu befindet. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet sich FPL, 29.975.137 Stammaktien der Klasse A mit jeweils einer Stimme pro Aktie für insgesamt 39.567.181 US-Dollar zu zeichnen (die „Investition von Herrn Chiu in Klasse-A-Aktien") und (ii) eine Investitionsvereinbarung mit Armada Network Limited („ANL"), einem Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Herrn Jin befindet, über 19.267.287 Stammaktien der Klasse A für insgesamt 25.432.819 US-Dollar (die „Investition von Herrn Jin in Klasse-A-Aktien") abgeschlossen. Der Kaufpreis in Höhe von 1,32 US-Dollar pro Aktie wurde auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktien der Klasse A des Unternehmens in den vorangegangenen vier Wochen festgelegt.

Nach Abschluss der Transaktion wird Herr Chiu voraussichtlich etwa 11,99 % aller ausstehenden Aktien sowie 6,71 % der Stimmrechte halten. Für Herrn Jin betragen die entsprechenden Anteile 4,70 % bzw. 2,63 %. Der Abschluss beider Investitionen unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen, wobei beide im Februar 2026 abgeschlossen werden sollen.

Das Unternehmen beabsichtigt, mit den Erlöse aus diesen Investitionen seine Expansion in den Bereichen KI und Computing-Infrastruktur voranzubringen und zugleich seine Bilanz weiter zu stärken.

