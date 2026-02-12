Cango Inc. heeft aandeleninvestering van USD 10,5 miljoen afgerond en aanvullende aandeleninvesteringen van USD 65 miljoen veiliggesteld.

DALLAS, 12 februari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" of het "Bedrijf"), een toonaangevende Bitcoin-miner die van zijn wereldwijde activiteiten gebruikmaakt om een geïntegreerd energie- en AI-computingplatform te ontwikkelen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de eerder aangekondigde aandeleninvestering van USD 10,5 miljoen van Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") heeft afgerond en definitieve overeenkomsten heeft gesloten met entiteiten die volledig eigendom zijn van de heer Xin Jin, voorzitter van het Bedrijf, en de heer Chang-Wei Chiu, een directeur van het Bedrijf. Op grond daarvan hebben deze entiteiten ingestemd om voor in totaal USD 65 miljoen aandeleninvesteringen te doen in het bedrijf.

Zoals eerder aangekondigd heeft het Bedrijf op 29 december 2025 een investeringsovereenkomst met EWCL gesloten en onlangs 7 miljoen gewone aandelen van klasse B uitgegeven, elk met 20 stemmen per aandeel, aan EWCL tegen een prijs van USD 1,50 per aandeel (de "klasse B-investering"). Na de sluiting steeg het daadwerkelijke eigendom van EWCL van ongeveer 2,81% naar ongeveer 4,71% van de totale uitstaande gewone aandelen van het Bedrijf en zijn stemrecht steeg van ongeveer 36,68% naar 49,71% van het totale stemrecht.

Om hun vertrouwen in het strategische traject en de toekomstperspectieven van het Bedrijf te bevestigen, gaven de heer Jin en de heer Chiu aan dat ze van plan waren om aandeleninvesteringen te doen. Met goedkeuring van het auditcomité en de raad van bestuur is het Bedrijf een (i) een investeringsovereenkomst aangegaan met Fortune Peak Limited ("FPL"), in volledig eigendom van de heer Chiu. Op grond daarvan gaat FPL ermee akkoord om in te tekenen voor 29.975.137 gewone A-aandelen, die elk één stem per aandeel hebben, voor een totaal van USD 39.567.181 (de "klasse A-investering van de heer Chiu"). Het Bedrijf is ook (ii) een investeringsovereenkomst aangegaan met Armada Network Limited ("ANL"), in volledig eigendom van Mr. Jin, voor 19.267.287 A-aandelen voor een totaalbedrag van USD 25.432.819 (de "klasse A-investering van de heer Jin"). De aankoopprijs van USD 1,32 per aandeel werd bepaald op basis van de sluitingsprijs van de A-aandelen van het Bedrijf in de voorgaande vier weken.

Na voltooiing wordt verwacht dat de heer Chiu ongeveer 11,99% van de totale uitstaande aandelen en 6,71% van de stemrechten zal bezitten; de heer Jin ongeveer respectievelijk 4,70% en 2,63%. De sluiting van elke investering is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuring door de regelgevende instanties, waarbij beide investeringen naar verwachting in februari 2026 zullen worden afgerond.

Het Bedrijf is voornemens de opbrengst van deze investeringen te gebruiken om zijn uitbreiding op het gebied van AI en computerinfrastructuur te ondersteunen en tegelijkertijd zijn balans verder te versterken.

