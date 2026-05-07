Concluida la 139ª Feria de Cantón: Impulsando el comercio exterior y alcanzando nuevos niveles de apertura

GUANGZHOU, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Cantón, que concluyó con éxito el 5 de mayo, atrajo la atención mundial al celebrarse durante el año inaugural del XV Plan Quinquenal de China. En medio de un complejo panorama internacional, la 139ª Feria de Cantón estableció nuevos récords en cuanto a la asistencia de compradores, la presencia de los principales compradores y el número de exposiciones innovadoras, sostenibles e inteligentes, demostrando la resiliencia y la vitalidad del comercio exterior de China, así como su compromiso y responsabilidad en el avance de una apertura de alto nivel.

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La 139ª edición recibió a un total de 314.000 compradores internacionales procedentes de 220 países y regiones, lo que supone un aumento del 1,1 % con respecto a la 138ª edición. Se observó un crecimiento notable en mercados como Estados Unidos, Australia y Canadá, mientras que la asistencia de los países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se mantuvo estable. La feria atrajo a 407 compradores de primer nivel y 154 organizaciones empresariales internacionales. Los pedidos previstos en el recinto ferial alcanzaron los 25.700 millones de dólares, y un número considerable de compradores coordinó visitas de seguimiento a las fábricas para consolidar alianzas a largo plazo.

De los 4,65 millones de productos expuestos, los productos innovadores, sostenibles e inteligentes representaron más del 20 % cada uno. La feria albergó 665 eventos de Nuevas Colecciones, y más del 60 % de las exposiciones incorporaron tecnologías innovadoras. La zona de exhibición del Premio CF "Diseño Brillante" presentó productos de alta gama que han ganado los Premios de Oro y los Premios al Mejor de los Mejores en ediciones anteriores. Asimismo, los drones, los dispositivos portátiles inteligentes y la tecnología de exoesqueletos demostraron la convergencia entre la utilidad y la ingeniería avanzada. Los materiales sostenibles y la estética "Guochao" (que significa literalmente "tendencia nacional") surgieron como importantes impulsores del mercado, alineando la "Fabricación Inteligente en China" con los cambios en el consumo global.

La inteligencia digital actuó como un multiplicador de fuerza para la eficiencia comercial. Más de 553.000 usuarios accedieron a la aplicación de la Feria de Cantón y 317.000 utilizaron la navegación por los stands. Funcionalidades optimizadas, como la navegación con un solo clic y otros servicios de IA, facilitaron la creación de conexiones comerciales fluidas en la feria. La Zona de Servicios Comerciales se centra en el ciclo comercial completo, con 210 instituciones que recibieron más de 120.000 visitas. Mediante eventos de networking y foros temáticos, los expositores identificaron oportunidades de mercado. Las visitas guiadas a la feria para compradores de Oriente Medio generaron más de 3,05 millones de visualizaciones y 290.000 interacciones. Las redes sociales y los medios de comunicación internacionales registraron más de 120 millones de visualizaciones.

La 140ª Feria de Cantón se celebrará del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2026 en Guangzhou, marcando un hito al conmemorarse el 70º aniversario de la Feria. Se invita a compradores de todo el mundo a Guangzhou para reunirse, compartir la prosperidad e impulsar un nuevo capítulo de comercio internacional inclusivo.

Para preinscribirse, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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