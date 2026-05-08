Pameran Canton ke-139 Berakhir: Serlahkan Momentum Baharu dalam Perdagangan Asing, Bina Pencapaian Keterbukaan Baharu

GUANGZHOU, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Berakhir dengan jayanya pada 5 Mei, Pameran Canton ke-139 menarik perhatian global sebagai sesi yang diadakan dalam tahun sulung Rancangan Lima Tahun ke-15 China. Di tengah-tengah landskap antarabangsa yang kompleks, Pameran Canton ke-139 menetapkan penanda aras baharu dari segi kehadiran pembeli, kehadiran pembeli utama serta jumlah barang pameran inovatif, mampan dan pintar, sekali gus menunjukkan daya tahan dan vitaliti perdagangan asing China, selain komitmen dan tanggungjawabnya dalam memajukan keterbukaan bertaraf tinggi.

Sesi ke-139 itu menyambut sejumlah 314,000 pembeli luar negara dari 220 negara dan wilayah, meningkat 1.1% berbanding sesi ke-138. Pertumbuhan ketara dicatatkan dalam pasaran seperti Amerika Syarikat, Australia dan Kanada, manakala kehadiran dari negara-negara Inisiatif Jalur dan Jalan (BRI) kekal stabil. Pameran itu menarik 407 pembeli utama dan 154 organisasi perniagaan luar negara. Pesanan terhasrat di lokasi mencecah USD 25.7 bilion, dengan sejumlah besar pembeli mengkoordinasi lawatan susulan ke kilang bagi mengukuhkan perkongsian jangka panjang.

Daripada 4.65 juta barang pameran yang dipamerkan, produk inovatif, mampan dan pintar masing-masing menyumbang lebih 20%. Pameran itu menganjurkan 665 acara New Collection, dan lebih 60% barang pameran menggabungkan teknologi inovatif. Zon pameran "Design Brilliance" CF Award mempamerkan produk premium yang pernah memenangi Gold Awards dan Best of the Best Awards pada sesi terdahulu. Sementara itu, dron, peranti boleh pakai pintar dan teknologi eksoskeleton memperlihatkan persimpangan antara utiliti dan kejuruteraan termaju. Bahan mampan dan estetika "Guochao" (secara literal bermaksud "trend nasional") muncul sebagai pemacu pasaran utama, menyelaraskan "Pembuatan Pintar di China" dengan perubahan corak penggunaan global.

Kecerdasan digital berfungsi sebagai pengganda daya untuk kecekapan perdagangan. Lebih 553,000 pengguna mengakses Canton Fair APP dan 317,000 menggunakan navigasi peringkat reruai. Ciri-ciri diperkemas seperti navigasi satu klik dan perkhidmatan AI lain memudahkan pemadanan perniagaan di lokasi secara lancar. Zon Perkhidmatan Perdagangan memberi tumpuan kepada kitaran perdagangan keseluruhan, dengan 210 institusi menerima lebih 120,000 kunjungan. Melalui acara pemadanan dan forum bertema, para pempamer mengenal pasti peluang pasaran. Lawatan pameran di lokasi untuk pembeli Timur Tengah mendapat lebih 3.05 juta tontonan dan 290,000 interaksi. Media sosial luar negara dan outlet berita pula merekodkan lebih 120 juta tontonan.

Pameran Canton ke-140 dijadualkan berlangsung dari 15 Oktober hingga 4 November 2026 di Guangzhou, menandakan pencapaian penting apabila Pameran itu meraikan ulang tahun ke-70. Pembeli global diundang ke Guangzhou untuk berhimpun, berkongsi kemakmuran dan memajukan lembaran baharu perdagangan antarabangsa yang inklusif.

