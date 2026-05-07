Clôture de la 139e Foire de Canton : un nouvel élan pour le commerce extérieur, signe d'une ouverture sans précédent

GUANGZHOU, Chine, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire de Canton, qui s'est achevée le 5 mai, a attiré l'attention du monde entier sur une formidable réussite pour marquer le début du 15e plan quinquennal chinois. Dans un contexte international complexe, la foire a établi de nouvelles références en matière de participation, de présence des principaux acheteurs et d'exposition d'objets innovants, durables et intelligents, démontrant ainsi la résilience et la vitalité du commerce extérieur chinois, tout comme son attachement à promouvoir un haut niveau d'ouverture et sa responsabilité dans ce domaine.

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La 139e édition a accueilli un total de 314 000 acheteurs étrangers provenant de 220 pays et régions, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à la 138e édition. Des marchés tels que les États-Unis, l'Australie ou le Canada ont connu une croissance de participation notable, tandis que la présence des pays de l'initiative « la ceinture et la route » est restée stable. La foire a attiré 407 acheteurs de premier plan et 154 organisations commerciales étrangères. Les commandes passées sur place ont atteint une valeur de 25,7 milliards de dollars américains, et de très nombreux acheteurs ont organisé des visites de suivi dans les usines afin de consolider les partenariats à long terme.

Sur les 4,65 millions de pièces exposées, les catégories des produits innovants, durables et intelligents représentaient chacune plus de 20 %. La foire a lancé 665 événements liés à de nouvelles collections, et plus de 60 % des objets exposés intégraient des technologies innovantes. Sous la bannière « Excellence du design », l'espace d'exposition du prix de la Foire de Canton réunissait des produits prestigieux, lauréats du prix d'or ou du prix d'exception (« Best of the Best Award ») lors d'éditions précédentes. Parallèlement, les drones, les objets connectés intelligents et la technologie de l'exosquelette ont démontré leur fonctionnalité, à l'intersection avec l'ingénierie de pointe. Les matériaux durables et l'esthétique « Guochao » (littéralement « tendance nationale ») sont apparus comme d'importants moteurs du marché, conciliant « fabrication intelligente en Chine » et évolution de la consommation mondiale.

L'intelligence numérique a servi de multiplicateur de force de l'efficacité commerciale. Plus de 553 000 utilisateurs ont accédé à l'application de la Foire de Canton, et 317 000 se sont servis de la navigation stand par stand. Des fonctions simplifiées, telles que la navigation en un clic ou d'autres services d'intelligence artificielle, ont facilité la mise en relation des entreprises sur place. La zone consacrée aux services commerciaux, regroupant 210 institutions visitées plus de 120 000 fois, s'est concentrée sur le cycle complet du commerce. Des rencontres et des forums thématiques ont aidé les exposants à trouver des débouchés commerciaux. Les visites de l'exposition sur place proposées aux acheteurs du Moyen-Orient ont généré plus de 3,05 millions de vues et 290 000 interactions. Les médias sociaux et les organes de presse étrangers ont enregistré plus de 120 millions de vues.

La 140e édition de la Foire de Canton, qui posera un jalon de taille pour le 70e anniversaire de l'événement, se tiendra du 15 octobre au 4 novembre 2026 à Guangzhou. Les acheteurs mondiaux sont invités à s'y rendre pour promouvoir la prospérité partagée et ouvrir un nouveau chapitre du commerce international inclusif.

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