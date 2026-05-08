제139회 캔톤페어 폐막… 대외무역에서 새 성장동력 창출, 개방 확대의 새 이정표 구축

광저우, 중국 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 중국 제15차 5개년 계획의 출범 첫해에 열린 제139회 캔톤페어(Canton Fair)가 5월 5일 성황리에 막을 내렸다. 이번 제139회 캔톤페어는 복잡한 국제 정세 속에서도 바이어 참가 수, 핵심 바이어 참가 수, 혁신•친환경•지능형 전시품 수에서 신기록을 세우며 중국 대외무역의 회복력과 활력을 입증했다. 또한 높은 수준으로 대외 개방을 추진하려는 중국의 의지와 책임감도 보여줬다.

이번 행사에는 전 세계 220개 국가와 지역에서 총 해외 바이어 31만 4000명이 참가해 제138회 행사 대비 1.1% 증가한 수치를 보여줬다. 특히 미국, 호주, 캐나다 시장의 참가 증가세가 두드러졌으며, 일대일로(BRI) 참여국 바이어 수는 안정적인 수준을 유지했다. 행사에는 핵심 바이어 407곳과 해외 비즈니스 기관 154곳이 참가했다. 현장 계약 의향 규모는 총 257억 달러에 달했으며, 상당수 바이어들이 장기 협력 강화를 위해 후속 공장 실사를 조율했다.

전시품 총 465만 점 가운데 혁신•친환경•지능형 제품이 각각 20% 이상을 차지했다. 행사 기간에는 신제품 발표(New Collection) 행사 665건이 진행됐으며, 전체 전시품 중 60%를 넘는 수가 혁신 기술을 적용한 제품이었다. CF 어워드 '디자인 브릴리언스'(CF Award 'Design Brilliance') 전시 구역에서는 역대 행사에서 금상(Gold Award)과 최고상(Best of the Best Award)을 수상한 프리미엄 제품들이 소개됐다. 또 드론, 스마트 웨어러블, 외골격 기술(exoskeleton technology) 등이 실용성과 첨단 엔지니어링의 결합을 보여줬다. 지속가능 소재와 '궈차오'(글자 그대로 '전국적인 트렌드') 미학은 주요 시장 동력으로 부상해 '중국의 지능형 제조(Intelligent Manufacturing in China)'와 글로벌 소비 트렌드가 일치하는 양상을 보였다.

디지털 지능 기술은 무역 효율성을 극대화하는 핵심 동력으로 작용했다. 55만 3000이 넘는 수가 캔톤페어 앱(APP)을 이용했으며, 31만 7000명이 부스 단위 내비게이션 기능을 이용했다. 원클릭 길찾기 및 AI 서비스 기능은 현장 비즈니스 매칭을 원활하게 지원했다. 무역 서비스 구역(Trade Services Zone)은 무역 전 주기에 주력했으며, 기관 210곳에 12만 건이 넘는 방문이 있었다. 참여 기업들은 매칭 행사와 주제 포럼을 통해 새로운 시장 기회를 발굴했다. 중동 바이어 대상 현장 전시 투어는 305만 회가 넘는 조회 수와 29만 건에 달하는 상호작용을 기록했으며, 해외 소셜미디어와 뉴스 플랫폼에서는 총 1억 2000만 회가 넘는 조회 수를 기록했다.

제140회 캔톤페어는 2026년 10월 15일부터 11월 4일까지 광저우에서 개최될 예정이며, 행사 70주년을 맞는 뜻깊은 이정표가 될 전망이다. 전 세계 바이어들에게는 광저우가 한데 모여서 번영을 공유하고 포용적인 국제무역의 새로운 장을 함께 열기에 좋은 곳이 되고 있다.

사전 등록: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE Canton Fair