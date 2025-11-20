시리얼스 캐나다, 2025년 '신작 밀 수확 보고서' 발표

2025년 캐나다 농민들은 3660만 톤의 밀을 생산했으며, 대부분이 1등급 또는 2등급으로 평가됐다.

프레리 지역 전반에 걸쳐 재배 환경이 다양했음에도 불구하고, 한여름에 적시에 비가 내리면서 평년보다 높은 수확량을 올릴 수 있었다. 캐나다 동부에서는 겨울밀 재배 기간 내내 양호한 기상 조건이 이어진 덕분에 우수한 품질의 밀을 대량 수확했다.

밀의 단백질 함량은 평균과 비슷했다.

2025년에 수확된 밀은 등급에 상관없이 모두 양호한 '시험 중량(test weights)'을 보였으며, 서부 지역 혼합 품종에서는 '천립중(thousand kernel weights)'이 평균보다 높은 것으로 나타났다.

시리얼스 캐나다는 올해 신작 밀 홍보 활동의 일환으로 2024년 82억 달러어치의 캐나다산 밀을 구매한 29개국과 협력할 예정이다. 협회는 가치 사슬 구성원, 생산자 대표, 캐나다 곡물 위원회(Canadian Grain Commission•CGC)와 함께 11월 18일과 19일 두 차례에 걸쳐 고객 웨비나를 열고 2025년 밀 작물에 대한 기술 데이터를 공개할 계획이다.

시리얼스 캐나다는 기존에는 캐나다 서부산 밀만 포함해 왔던 수확 평가 프로그램(Harvest Assessment Program)을 통해 2025년 '신작 밀 수확 보고서'에 들어갈 데이터를 생성했다. 올해는 또 온타리오 곡물 농민 협회(Grain Farmers of Ontario)와 협력해 동부 지역 밀 등급을 처음으로 평가했다.

엘레인 소피위닉(Elaine Sopiwnyk) 기술 서비스 부문 부사장은 "올해는 시리얼스 캐나다에게 중요한 이정표가 되는 해였다"며 "캐나다 전역에서 생산되는 밀을 분석할 기회를 얻음으로써 기술팀의 전문성이 강화되었고, 올해 '신작 밀 수확 보고서'도 효율적으로 준비할 수 있었다"고 말했다.

'신작 밀 수확 보고서'는 매년 CGC, 가치 사슬 구성원, 주별 재배자 위원회와 협력해 작성해 발표된다. 수확 시즌 내내 시리얼스 캐나다는 수출업체 및 온타리오 곡물 농민 협회와 협력해 앨버타, 서스캐처원, 매니토바, 온타리오 주에서 생산된 캐나다 서부 적색 봄밀(Canada Western Red Spring•CWRS), 캐나다 서부 황색 듀럼밀(Canada Western Amber Durum•CWAD), 캐나다 동부 연질 적색 동밀(Canada Eastern Soft Red Winter•CESRW), 그리고 사양별 밀의 대표 샘플을 확보했다.

캐나다의 2025년 '신작 밀 수확 보고서'는 cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/에서 다운로드할 수 있다.

시리얼스 캐나다 소개 : 시리얼스 캐나다는 캐나다 곡물 산업 가치 사슬을 대표하는 전국적 비영리 산업 협회이다. 협회는 관계를 소중히 여기며, 정부 및 이해관계자와 협력해 시의적절한 전문 기술 정보와 함께 최고 수준의 고객 경험을 제공한다. 협회는 무역, 과학, 지속가능성에 중점을 두고 농민, 수출업체, 개발업체, 가공업체 및 전 세계 고객을 포함한 캐나다 곡물 가치 사슬을 지원하기 위해 전념하고 있다.

추가 정보 문의: 엘렌 프루덴(Ellen Pruden), 커뮤니케이션 및 가치 사슬 관계 담당 부사장, 이메일: [email protected], 전화: 204-479-0166

