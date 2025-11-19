Cereals Canada publie le nouveau rapport sur la récolte de blé 2025

« Le Canada a produit une nouvelle récolte de blé de haute qualité avec une bonne fonctionnalité », a déclaré Dean Dias, directeur général. « Le Canada est en passe de devenir le troisième exportateur de blé et le premier exportateur de blé de haute qualité et à haute teneur en protéines. En 2025-2026, 27,4 millions de tonnes de blé devraient atteindre plus de quatre-vingts marchés internationaux, avec la qualité et la teneur en protéines qu'attendent les consommateurs ».

En 2025, les agriculteurs canadiens ont cultivé 36,6 millions de tonnes de blé, dont la majorité était classée n° 1 ou n° 2.

Malgré des conditions de croissance variables dans les Prairies, les pluies du milieu de l'été ont permis d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Dans l'est du Canada, les conditions météorologiques favorables tout au long de la période de croissance du blé d'hiver ont permis d'obtenir des rendements élevés et une bonne qualité.

La teneur en protéines du blé était comparable à la moyenne.

Toutes les classes de blé de la récolte 2025 ont eu de bons poids spécifiques et des poids de mille grains supérieurs à la moyenne ont été observés pour tous les composites de l'Ouest.

Cette année, dans le cadre de ses activités de sensibilisation aux nouvelles cultures, Céréales Canada s'adressera à vingt-neuf pays qui ont acheté pour 8,2 milliards de dollars de blé canadien en 2024. L'organisation, ainsi que les membres de la chaîne de valeur, les représentants des producteurs et la Commission canadienne des grains (CCG), s'apprêtent à dévoiler les données techniques pour la récolte de blé de 2025 lors de deux webinaires à l'intention des clients, les 18 et 19 novembre.

Cereals Canada a généré les données pour le rapport sur la nouvelle récolte de blé 2025 par le biais de son programme d'évaluation des récoltes, qui n'incluait traditionnellement que le blé de l'Ouest canadien. Cette année, grâce à un partenariat avec Grain Farmers of Ontario, l'organisation a évalué pour la première fois les classes de blé de l'Est.

« C'est une année charnière pour Cereals Canada », a déclaré Elaine Sopiwnyk, vice-présidente des services techniques. « La possibilité d'analyser du blé provenant de tout le pays a permis d'élargir l'expertise de notre équipe technique et de rationaliser le processus de préparation du rapport sur la nouvelle récolte de blé de cette année ».

Le rapport sur la nouvelle récolte de blé est préparé et présenté chaque année en partenariat avec la CCG, les membres de la chaîne de valeur et les commissions provinciales de producteurs. Tout au long de la saison des récoltes, Céréales Canada a collaboré avec les exportateurs et Grain Farmers of Ontario pour obtenir des échantillons représentatifs de blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS), de blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD), de blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien (CESRW) et de blé, par spécification, dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario.

Le rapport sur la nouvelle récolte de blé 2025 du Canada peut être téléchargé à l'adresse suivante : cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/.

