Cereals Canada publica el informe sobre la nueva cosecha de trigo de 2025

«Canadá ha producido otra cosecha de trigo de alta calidad y con buenas propiedades funcionales», declaró Dean Dias, consejero delegado. «Canadá está en camino de convertirse en el tercer mayor exportador de trigo y el principal exportador de trigo de alta calidad y alto contenido proteico. Se prevé que en el ciclo 2025-2026, 27,4 millones de toneladas de trigo llegarán a más de ochenta mercados internacionales, con la calidad y el contenido proteico que esperan los clientes».

En 2025, los agricultores canadienses cultivaron 36,6 millones de toneladas de trigo, la mayoría clasificado como de primera o segunda calidad.

A pesar de las condiciones de cultivo variables en las praderas canadienses, las lluvias oportunas de mediados de verano propiciaron rendimientos superiores al promedio. En el este de Canadá, las condiciones climáticas favorables durante toda la temporada de cultivo del trigo de invierno dieron como resultado altos rendimientos y buena calidad.

El contenido de proteína del trigo fue comparable al promedio.

Todas las clases de trigo de la cosecha de 2025 presentaron buenos pesos y se observaron pesos de mil granos superiores al promedio en todas las variedades compuestas occidentales.

Este año, como parte de su programa de divulgación sobre la nueva cosecha, Cereals Canada colaborará con veintinueve países que compraron 8.200 millones de dólares en trigo canadiense en 2024. La organización, junto con miembros de la cadena de valor, representantes de productores y la Comisión Canadiense de Granos (CGC), presentará los datos técnicos de la cosecha de trigo de 2025 en dos seminarios web para clientes los días 18 y 19 de noviembre.

Cereals Canada generó los datos para el Informe sobre la Nueva Cosecha de Trigo de 2025 a través de su Programa de Evaluación de la Cosecha, que tradicionalmente solo ha incluido el trigo del oeste de Canadá. Este año, mediante una colaboración con Grain Farmers of Ontario, la organización evaluó por primera vez las variedades de trigo del este del país.

«Este fue un año clave para Cereals Canada», explicó Elaine Sopiwnyk, vicepresidenta de servicios técnicos. «La oportunidad de analizar trigo de todo el país amplió la experiencia de nuestro equipo técnico y optimizó el proceso de elaboración del Informe de la Nueva Cosecha de Trigo de este año».

El Informe de la Nueva Cosecha de Trigo se elabora y presenta anualmente en colaboración con la CGC, los miembros de la cadena de valor y las comisiones provinciales de productores. Durante la temporada de cosecha, Cereals Canada trabajó con exportadores y la Asociación de Productores de Granos de Ontario para obtener muestras representativas de trigo rojo de primavera occidental canadiense (CWRS), trigo duro ámbar occidental canadiense (CWAD), trigo rojo blando de invierno oriental canadiense (CESRW) y trigo, según especificaciones, de las provincias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario.

El Informe sobre la Nueva Cosecha de Trigo de Canadá para 2025 está disponible para su descarga en cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/.

Acerca de Cereals Canada: Cereals Canada es la asociación nacional sin ánimo de lucro que representa la cadena de valor de los cereales en Canadá. Valoramos las relaciones y colaboramos con el gobierno y las partes interesadas para brindar información técnica oportuna y especializada, y ofrecer una experiencia al cliente de primer nivel. Nos dedicamos a apoyar la cadena de valor de los cereales canadienses, incluyendo agricultores, exportadores, desarrolladores, procesadores y nuestros clientes en todo el mundo, con un enfoque en el comercio, la ciencia y la sostenibilidad.

Para obtener más información, comuníquese con: Ellen Pruden, vicepresidenta de Comunicaciones y Relaciones con la Cadena de Valor, correo electrónico: [email protected], teléfono: 204-479-0166

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826485/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Releases_2025_New_Wheat_Crop_Repor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826486/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Releases_2025_New_Wheat_Crop_Repor.jpg