Cereals Canada veröffentlicht neuen Bericht über die Weizenernte 2025

„Kanada hat erneut eine qualitativ hochwertige Weizenernte mit guter Funktionalität hervorgebracht", sagte Dean Dias, Chief Executive Officer. „Kanada ist auf dem besten Weg, der drittgrößte Weizenexporteur und die Nummer eins bei der Ausfuhr von qualitativ hochwertigem, proteinreichem Weizen zu werden. Im Zeitraum 2025-2026 werden voraussichtlich 27,4 Millionen Tonnen Weizen auf über achtzig internationale Märkte gelangen, und zwar mit der Qualität und dem Proteingehalt, den die Kunden erwarten."

Im Jahr 2025 bauten die kanadischen Landwirte 36,6 Millionen Tonnen Weizen an, von denen die meisten in die Klassen 1 oder 2 eingestuft wurden.

Trotz unterschiedlicher Wachstumsbedingungen in der gesamten Prärie haben rechtzeitige Regenfälle im Hochsommer zu überdurchschnittlichen Erträgen geführt. Im Osten Kanadas führte das günstige Wetter während der gesamten Vegetationsperiode für Winterweizen zu hohen Erträgen und guter Qualität.

Der Proteingehalt des Weizens war vergleichbar mit dem Durchschnitt.

Alle Weizenklassen der Ernte 2025 wiesen gute Prüfgewichte auf, und die Tausendkorngewichte lagen bei allen westlichen Mischungen über dem Durchschnitt.

In diesem Jahr wird Cereals Canada im Rahmen seiner New Crop Outreach mit neunundzwanzig Ländern in Kontakt treten, die im Jahr 2024 kanadischen Weizen im Wert von 8,2 Milliarden Dollar gekauft haben. Die Organisation wird zusammen mit Mitgliedern der Wertschöpfungskette, Vertretern der Erzeuger und der Canadian Grain Commission (CGC) die technischen Daten für die Weizenernte 2025 in zwei Webinaren für Kunden am 18. und 19. November bekannt geben.

Cereals Canada hat die Daten für den Bericht über die neue Weizenernte 2025 im Rahmen seines Erntebewertungsprogramms erstellt, das traditionell nur Weizen aus Westkanada umfasst. In diesem Jahr hat die Organisation in Zusammenarbeit mit den Grain Farmers of Ontario zum ersten Mal die östlichen Weizenklassen bewertet.

„Dieses Jahr war ein Meilenstein für Cereals Canada", sagte Elaine Sopiwnyk, Vizepräsidentin für technische Dienstleistungen. „Die Möglichkeit, Weizen aus dem ganzen Land zu analysieren, hat das Fachwissen unseres technischen Teams erweitert und den Prozess der Erstellung des diesjährigen Berichts über die neue Weizenernte vereinfacht".

Der Bericht über die neue Weizenernte wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem CGC, den Mitgliedern der Wertschöpfungskette und den Erzeugerkommissionen der Provinzen erstellt und vorgelegt. Während der gesamten Erntesaison arbeitete Cereals Canada mit Exporteuren und Grain Farmers of Ontario zusammen, um repräsentative Proben von Canada Western Red Spring (CWRS), Canada Western Amber Durum (CWAD), Canada Eastern Soft Red Winter (CESRW) und Weizen nach Spezifikation aus den Provinzen Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario zu erhalten.

Kanadas Bericht über die neue Weizenernte 2025 steht unter cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/ zum Download bereit.

Informationen zu Cereals Canada: Cereals Canada ist der nationale, gemeinnützige Industrieverband, der die kanadische Getreide-Wertschöpfungskette vertritt. Wir wertschätzen Beziehungen und arbeiten mit der Regierung und Interessengruppen zusammen, um zeitnah technische Informationen von Experten bereitzustellen und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Wir haben uns der Unterstützung der kanadischen Getreide-Wertschöpfungskette verschrieben, einschließlich Landwirten, Exporteuren, Entwicklern, Verarbeitern und unseren Kunden auf der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt auf Handel, Wissenschaft und Nachhaltigkeit liegt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ellen Pruden, Vice-President of Communications and Value Chain Relations, E: [email protected], C: 204-479-0166

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826485/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Releases_2025_New_Wheat_Crop_Repor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826486/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Releases_2025_New_Wheat_Crop_Repor.jpg