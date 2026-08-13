A DoGo Power vence o prêmio de Melhor Inovação de 2026 da EUPD Research na Europa.

BONN, Alemanha, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A DoGo Power recebeu o prêmio Top Innovation Award 2026 da EUPD Research, uma importante autoridade de pesquisa europeia, por sua tecnologia de armazenamento de energia 4S para formação de rede, totalmente desenvolvida internamente. Essa homenagem representa o reconhecimento oficial da indústria às capacidades de inovação da DoGo Power.

A DoGo Power vence o prêmio de maior inovação da EUPD Research em 2026 na Europa.

A EUPD Research é um dos organismos de pesquisa e certificação independentes mais conceituados no setor global de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, com uma rede de pesquisa que abrange a Europa, as Américas, a região Ásia-Pacífico e o Oriente Médio. Lançado para homenagear os fabricantes que fizeram progressos notáveis na promoção da transição energética e da inovação sustentada, o Prêmio de Melhor Inovação reconhece a excepcional capacidade técnica e as conquistas inovadoras revolucionárias, servindo como um parâmetro fundamental para medir a excelência em inovação tecnológica de empresas de novas energias.

A premiada tecnologia de armazenamento de energia 4S para formação de redes elétricas, totalmente desenvolvida internamente pela DoGo Power, é um sistema técnico fundamental criado para novos sistemas de energia. Ele integra profundamente quatro componentes principais: O Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS), o Sistema de Gerenciamento de Energia (PMS), o Sistema de Conversão de Energia (PCS) e o Sistema de Gerenciamento de Baterias (BMS). Ao simular as características de funcionamento dos geradores síncronos por meio de algoritmos, a tecnologia consegue estabelecer, de forma independente, referências de tensão e frequência da rede, abordando eficazmente os desafios de estabilidade da rede decorrentes da integração de energias renováveis em larga escala. Entretanto, com o apoio de algoritmos de agendamento colaborativo multissource baseados em IA, o sistema realiza a otimização adaptativa em diversos cenários operacionais de sistemas fotovoltaicos, armazenamento, diesel e conectados à rede, além de uma operação eficiente em termos de custos, tanto conectada à rede quanto isolada, fortalecendo a capacidade de suporte à rede e garantindo a eficiência econômica da operação do sistema.

Tendo como pano de fundo a aceleração da transição energética global e a construção mais rápida de novos sistemas de energia, a DoGo Power continuará a aprofundar seu foco na tecnologia de armazenamento de energia para a formação de redes inteligentes. A empresa impulsionará a modernização industrial por meio da inovação tecnológica, trabalhará com parceiros globais para promover a transição para uma matriz energética de baixo carbono e cumprirá sua missão corporativa de "Iluminar o Mundo".

FONTE DoGo Power