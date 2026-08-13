DoGo Power gana el premio a la máxima innovación de EUPD Research 2026 en Europa

BONN, Alemania, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power ha recibido el premio Top Innovation Award 2026 de EUPD Research, una autoridad europea líder en investigación, por su tecnología de almacenamiento de energía 4S para la formación de redes, desarrollada íntegramente por la propia empresa. Este galardón supone un reconocimiento oficial por parte del sector a la capacidad de innovación de DoGo Power.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research es uno de los organismos de investigación y certificación independientes más prestigiosos del sector global de la energía fotovoltaica y el almacenamiento de energía, con una red de investigación que abarca Europa, América, Asia-Pacífico y Oriente Medio. El premio Top Innovation Award, creado para reconocer a los fabricantes que han logrado avances sobresalientes en la transición energética y la innovación sostenida, premia la excepcional capacidad técnica y los logros innovadores revolucionarios, y sirve como referencia fundamental para medir la excelencia en innovación tecnológica de las empresas de energías renovables.

La reconocida tecnología de almacenamiento de energía 4S, desarrollada íntegramente por DoGo Power, es un sistema técnico clave para los nuevos sistemas de energía. Integra profundamente cuatro componentes principales: el Sistema de Gestión de Energía (EMS), el Sistema de Gestión de Potencia (PMS), el Sistema de Conversión de Potencia (PCS) y el Sistema de Gestión de Baterías (BMS). Mediante la simulación de las características operativas de los generadores síncronos a través de algoritmos, la tecnología puede establecer de forma independiente referencias de voltaje y frecuencia de la red, abordando eficazmente los desafíos de estabilidad de la red derivados de la alta penetración de la integración de energías renovables. Asimismo, gracias a algoritmos de programación colaborativa multifuente basados en IA, logra una optimización adaptativa en escenarios operativos de energía fotovoltaica, almacenamiento, diésel y red, así como una operación rentable tanto conectada a la red como aislada, fortaleciendo la capacidad de soporte de la red y garantizando la eficiencia económica de la operación del sistema.

En el contexto de la acelerada transición energética global y la construcción cada vez más rápida de nuevos sistemas eléctricos, DoGo Power seguirá profundizando su enfoque en la tecnología de almacenamiento de energía para la creación de redes inteligentes. La compañía impulsará la modernización industrial mediante la innovación tecnológica, colaborará con socios globales para promover la transición hacia una matriz energética baja en carbono y cumplirá su misión corporativa de "iluminar el mundo".