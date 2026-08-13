DoGo Power giành Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo Hàng đầu 2026 của EUPD Research tại Châu Âu

BONN, Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power đã được EUPD Research, cơ quan nghiên cứu uy tín hàng đầu Châu Âu, trao Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo Hàng đầu 2026 nhờ công nghệ lưu trữ năng lượng tạo lưới 4S do doanh nghiệp hoàn toàn tự phát triển. Giải thưởng này đánh dấu sự ghi nhận chính thức của ngành đối với năng lực đổi mới sáng tạo của DoGo Power.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research là một trong những tổ chức nghiên cứu và chứng nhận bên thứ ba uy tín nhất trong lĩnh vực điện mặt trời và lưu trữ năng lượng toàn cầu, với mạng lưới nghiên cứu trải rộng khắp Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông. Được khởi xướng để vinh danh các nhà sản xuất đạt những bước tiến nổi bật trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và duy trì đổi mới sáng tạo liên tục, Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo Hàng đầu tuyên dương năng lực kỹ thuật vượt trội và những thành tựu đổi mới mang tính đột phá, đồng thời đóng vai trò là một tiêu chuẩn cốt lõi để đánh giá sự xuất sắc trong đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp năng lượng mới.

Công nghệ lưu trữ năng lượng tạo lưới 4S đoạt giải, hoàn toàn do DoGo Power tự phát triển, là một hệ thống kỹ thuật quan trọng được thiết kế cho các hệ thống điện thế hệ mới. Công nghệ này tích hợp sâu bốn thành phần cốt lõi: Hệ thống quản lý năng lượng (EMS), Hệ thống quản lý công suất (PMS), Hệ thống chuyển đổi công suất (PCS) và Hệ thống quản lý pin (BMS). Bằng cách mô phỏng các đặc tính vận hành của máy phát điện đồng bộ thông qua các thuật toán, công nghệ này có thể độc lập thiết lập các tham chiếu về điện áp và tần số của lưới, qua đó giải quyết hiệu quả những thách thức về ổn định lưới điện do việc tích hợp năng lượng tái tạo với tỷ trọng cao gây ra. Đồng thời, nhờ các thuật toán điều phối cộng tác đa nguồn do AI hỗ trợ, công nghệ này có khả năng tối ưu hóa thích ứng trong các kịch bản vận hành kết hợp điện mặt trời - lưu trữ - diesel - lưới điện, vận hành hòa lưới và độc lập với lưới hiệu quả về chi phí, qua đó tăng cường khả năng hỗ trợ lưới điện và bảo đảm hiệu quả kinh tế trong vận hành hệ thống.

Trong bối cảnh quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang tăng tốc và việc xây dựng các hệ thống điện thế hệ mới diễn ra nhanh hơn, DoGo Power sẽ tiếp tục tăng cường tập trung vào lĩnh vực công nghệ lưu trữ năng lượng tạo lưới thông minh. Công ty sẽ thúc đẩy nâng cấp ngành thông qua đổi mới công nghệ, hợp tác với các đối tác trên toàn cầu để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng carbon thấp, đồng thời thực hiện sứ mệnh "Thắp sáng thế giới".

SOURCE DoGo Power