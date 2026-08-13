DoGo Power remporte le prix de la meilleure innovation en Europe 2026 décerné par EUPD Research

BONN, Allemagne, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power s'est vu décerner le « Top Innovation Award 2026 » par EUPD Research, une autorité européenne de premier plan en matière de recherche, pour sa technologie de stockage d'énergie 4S permettant la formation de réseau, entièrement développée en interne. Cette distinction témoigne de la reconnaissance officielle par le secteur des capacités d'innovation de DoGo Power.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research est l'un des organismes indépendants de recherche et de certification les plus réputés dans le secteur mondial du photovoltaïque et du stockage d'énergie, avec un réseau de recherche couvrant l'Europe, les Amériques, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Créé pour récompenser les fabricants qui ont réalisé des progrès remarquables dans la promotion de la transition énergétique et de l'innovation durable, le « Top Innovation Award » met à l'honneur une expertise technique exceptionnelle et des réalisations innovantes révolutionnaires, et constitue une référence majeure pour évaluer l'excellence en matière d'innovation technologique des entreprises du secteur des énergies nouvelles.

La technologie primée de stockage d'énergie 4S, conçue pour assurer la stabilité du réseau et entièrement développée en interne par DoGo Power, constitue un système technique essentiel destiné aux nouveaux réseaux électriques. Il intègre étroitement quatre composants essentiels : le système de gestion de l'énergie (EMS), le système de gestion de la puissance (PMS), le système de conversion de puissance (PCS) et le système de gestion des batteries (BMS). En simulant les caractéristiques de fonctionnement des générateurs synchrones à l'aide d'algorithmes, cette technologie permet d'établir de manière autonome les références de tension et de fréquence du réseau, répondant ainsi efficacement aux défis liés à la stabilité du réseau posés par l'intégration d'une part importante d'énergies renouvelables. Par ailleurs, grâce à des algorithmes de planification collaborative multi-sources basés sur l'intelligence artificielle, le système permet une optimisation adaptative dans différents scénarios d'exploitation (photovoltaïque, stockage, diesel, réseau) et assure un fonctionnement rentable, tant en mode raccordé au réseau qu'en mode autonome, renforçant ainsi la capacité de soutien du réseau tout en garantissant la rentabilité de l'exploitation du système.

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transition énergétique mondiale et la mise en place plus rapide de nouveaux réseaux électriques, DoGo Power continuera à se concentrer davantage sur le domaine des technologies de stockage d'énergie destinées à la mise en place de réseaux intelligents. L'entreprise favorisera la modernisation industrielle grâce à l'innovation technologique, collaborera avec des partenaires internationaux pour faire progresser la transition vers un mix énergétique à faibles émissions de carbone et remplira sa mission d'entreprise : « Éclairer le monde ».