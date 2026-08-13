DoGo Power zdobywa Top Innovation Award 2026 w Europie przyznawaną przez EUPD Research

BONN, Niemcy, 13 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Przedsiębiorstwo DoGo Power otrzymało nagrodę Top Innovation Award 2026 przyznawaną przez EUPD Research, wiodącą europejską instytucję badawczą, za w pełni samodzielnie opracowaną technologię magazynowania energii z funkcją formowania sieci 4S. Wyróżnienie stanowi oficjalne branżowe uznanie zdolności DoGo Power w zakresie innowacji.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research jest jedną z najbardziej wiarygodnych niezależnych instytucji badawczych i certyfikujących w globalnym sektorze fotowoltaiki i magazynowania energii, dysponującą siecią badawczą obejmującą Europę, obie Ameryki, region Azji i Pacyfiku oraz Bliski Wschód. Nagroda Top Innovation Award została ustanowiona w celu uhonorowania producentów, którzy poczyniły wyjątkowe postępy w zakresie wspierania transformacji energetycznej i trwałych innowacji. Wyróżnienie to jest przyznawane za wyjątkowe możliwości techniczne oraz przełomowe osiągnięcia innowacyjne, a także służy jako kluczowy punkt odniesienia w ocenie doskonałości technologicznej w zakresie innowacji przedsiębiorstw z sektora nowych źródeł energii.

Nagradzana technologia magazynowania energii z funkcją formowania sieci 4S, w całości opracowana we własnym zakresie przez DoGo Power, stanowi kluczowy system technologiczny przeznaczony dla nowych systemów elektroenergetycznych. Integruje on w zaawansowany sposób cztery kluczowe komponenty: system zarządzania energią (EMS), system zarządzania mocą (PMS), system konwersji energii (PCS) oraz system zarządzania baterią (BMS). Poprzez symulowanie za pomocą algorytmów charakterystyki pracy generatorów synchronicznych technologia ta może samodzielnie ustanawiać odniesienia dla napięcia i częstotliwości sieci, skutecznie rozwiązując wyzwania związane ze stabilnością sieci wynikające z integracji odnawialnych źródeł energii o wysokim udziale. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu opartych na sztucznej inteligencji algorytmów wieloźródłowego, skoordynowanego tworzenia harmonogramów, technologia ta umożliwia adaptacyjną optymalizację w różnych scenariuszach pracy instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, generatorów diesla i sieci elektroenergetycznej, zapewniając ekonomiczną pracę zarówno w trybie podłączonym do sieci, jak i poza siecią. Wzmacnia to zdolność wsparcia sieci, jednocześnie zapewniając efektywność ekonomiczną eksploatacji systemu.

W obliczu przyspieszającej globalnej transformacji energetycznej oraz szybszej budowy nowych systemów elektroenergetycznych DoGo Power będzie nadal pogłębiać swoje zaangażowanie w rozwój inteligentnej technologii magazynowania energii z funkcją formowania sieci. Przedsiębiorstwo będzie napędzać rozwój przemysłu poprzez innowacje technologiczne, współpracować z globalnymi partnerami na rzecz przyspieszenia niskoemisyjnej transformacji miksu energetycznego oraz realizować swoją misję korporacyjną „Lighting Up the World" („Rozświetlanie świata").