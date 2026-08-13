BONN, Alemania, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power ha recibido el Premio a la Mejor Innovación de 2026 otorgado por EUPD Research, una autoridad líder en investigación europea, por su tecnología de almacenamiento de energía 4S para la formación de redes, desarrollada íntegramente por la propia empresa. Este galardón supone el reconocimiento oficial por parte del sector de la capacidad innovadora de DoGo Power.

DoGo Power gana el premio a la mejor innovación de 2026 en Europa otorgado por EUPD Research

EUPD Research es uno de los organismos independientes de investigación y certificación más prestigiosos del sector fotovoltaico y de almacenamiento de energía a nivel mundial, con una red de investigación que abarca Europa, América, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Creado para rendir homenaje a los fabricantes que han logrado avances destacados en el impulso de la transición energética y la innovación sostenida, el Premio a la Mejor Innovación reconoce la excelencia técnica y los logros innovadores revolucionarios, y constituye un punto de referencia fundamental para evaluar la excelencia en innovación tecnológica de las empresas del sector de las nuevas energías.

La galardonada tecnología de almacenamiento de energía para la formación de redes 4S, desarrollada íntegramente por DoGo Power, es un sistema técnico clave diseñado para los nuevos sistemas eléctricos. Integra a fondo cuatro componentes fundamentales: el sistema de gestión de la energía (EMS), el sistema de gestión de potencia (PMS), el sistema de conversión de potencia (PCS) y el sistema de gestión de baterías (BMS). Al simular las características de funcionamiento de los generadores síncronos mediante algoritmos, esta tecnología permite establecer de forma independiente las referencias de tensión y frecuencia de la red, lo que resuelve de manera eficaz los retos de estabilidad de la red que plantea la integración de energías renovables con un alto grado de penetración. Al mismo tiempo, gracias a algoritmos de programación colaborativa de múltiples fuentes basados en inteligencia artificial, permite una optimización adaptativa en distintos escenarios de funcionamiento —energía fotovoltaica, almacenamiento, diésel y red eléctrica— y un funcionamiento rentable tanto en modo conectado a la red como en modo autónomo, lo que refuerza la capacidad de apoyo a la red al tiempo que garantiza la eficiencia económica del funcionamiento del sistema.

En un contexto de aceleración de la transición energética mundial y de construcción cada vez más rápida de nuevos sistemas eléctricos, DoGo Power seguirá intensificando su enfoque en el ámbito de la tecnología de almacenamiento de energía para la creación de redes inteligentes. La empresa impulsará la modernización industrial a través de la innovación tecnológica, colaborará con socios internacionales para promover la transición hacia una combinación energética con bajas emisiones de carbono y cumplirá su misión corporativa de «Iluminar el mundo».

FUENTE DoGo Power