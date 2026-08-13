Společnost DoGo Power získala Cenu za nejlepší inovaci za rok 2026 v Evropě od EUPD Research
News provided byDoGo Power
Aug 13, 2026, 12:51 ET
BONN, Německo, 13. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost DoGo Power obdržela Cenu za nejlepší inovaci za rok 2026 od EUPD Research, přední evropské výzkumné instituce, za svou zcela vlastní technologii 4S pro skladování energie, která přispívá k formování energetické sítě. Toto ocenění představuje oficiální uznání inovačních schopností společnosti DoGo Power ze strany odvětví.
EUPD Research je jednou z nejdůvěryhodnějších nezávislých výzkumných a certifikačních organizací v globálním odvětví fotovoltaiky a akumulace energie, jejíž výzkumná síť pokrývá Evropu, Ameriku, Asii a Tichomoří i Blízký východ. Cena za nejlepší inovaci, která byla zavedena za účelem vyznamenání výrobců, kteří dosáhli výjimečného pokroku v prosazování energetické transformace a trvalé inovace, vyzdvihuje mimořádnou technickou sílu a průlomové inovativní úspěchy a slouží jako klíčové měřítko pro hodnocení vynikající technologické inovativnosti podniků v oblasti nových energií.
Oceněná technologie akumulace energie 4S pro tvorbu sítě, kterou společnost DoGo Power vyvinula zcela vlastními silami, představuje klíčový technický systém určený pro nové energetické soustavy. Tato technologie úzce integruje čtyři základní komponenty: systém řízení energie (EMS), systém řízení výkonu (PMS), systém přeměny energie (PCS) a systém řízení baterií (BMS). Díky simulaci provozních charakteristik synchronních generátorů pomocí algoritmů je tato technologie schopna samostatně stanovovat referenční hodnoty síťového napětí a frekvence, čímž účinně řeší problémy se stabilitou sítě způsobené vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie. S podporou algoritmů pro plánování formou spolupráce z více zdrojů založených na umělé inteligenci současně realizuje adaptivní optimalizaci napříč provozními scénáři zahrnujícími fotovoltaiku, akumulaci, dieselové generátory a síť a zajišťuje nákladově efektivní provoz jak v síti, tak mimo ni. Takto posiluje podpůrnou kapacitu sítě a zároveň zajišťuje ekonomickou efektivitu provozu systému.
Na pozadí zrychlující se globální energetické transformace a rychlejší výstavby nových energetických systémů se společnost DoGo Power bude i nadále intenzivněji zaměřovat na oblast technologií inteligentních energetických úložišť pro tvorbu inteligentních sítí. Společnost bude prostřednictvím technologických inovací podporovat modernizaci oboru, spolupracovat s globálními partnery na urychlení přechodu k nízkouhlíkovému energetickému mixu a plnit své firemní poslání „Osvětlujeme svět".
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