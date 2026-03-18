A DXC foi reconhecida na lista da Forbes de 2026 das melhores empresas de consultoria em gerenciamento da América

O prêmio destaca a posição da DXC como parceira de confiança para empresas globais que modernizam operações e avançam na adoção de IA

ASHBURN, Virgínia, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo no ranking da Forbes de 2026 das Melhores Empresas de Consultoria em Gerenciamento da América, uma lista anual que destaca as firmas de consultoria mais recomendadas por clientes e pares do setor em diversos setores e áreas funcionais.

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms

A inclusão da DXC reflete a liderança contínua da empresa em consultoria e transformação orientada por IA. Nos últimos meses, a DXC lançou a AdvisoryX, um grupo global de consultoria que combina engajamento orientado pela consultoria com a herança de engenharia da empresa para ajudar organizações a resolver desafios complexos e entregar transformações em larga escala; apresentou Xponential, um modelo repetível de orquestração de IA que ajuda empresas a irem além dos projetos‑piloto e operacionalizar a IA de forma segura, responsável e com impacto mensurável nos negócios; e inaugurou seu London Customer Experience Center, onde os clientes podem cocriar soluções com especialistas da DXC em automação, IA generativa e agêntica, segurança, aplicações empresariais e infraestrutura.

"Esse reconhecimento da Forbes reflete a força do negócio de consultoria da DXC e a confiança que os clientes depositam em nós para gerar impacto real nos negócios", disse Ramnath Venkataraman, presidente de Serviços de Consultoria e Engenharia. "Em diversos setores e em todo o mundo, ajudamos empresas a modernizar a TI essencial e a transformar a ambição em IA em valor real para os negócios. À medida que a demanda por IA acelera, muitas empresas ainda estão trabalhando em como escalá-la de forma responsável. A DXC os ajuda a construir os recursos necessários para avançar com confiança."

Compilado pela Forbes em colaboração com a Statista, o ranking é baseado em pesquisas com pares do setor de consultoria e clientes em diversas categorias de setores e funções. No ranking de 2025, a Forbes observou que menos de 0,02% das cerca de 955.000 empresas de consultoria nos EUA entraram na lista, com base em pesquisas realizadas com 2.400 clientes e pares em 33 categorias. O reconhecimento contínuo da DXC reflete o impulso da empresa em oferecer conhecimento técnico por setor e transformação orientada pela tecnologia para empresas e organizações do setor público.

Com aproximadamente 115.000 funcionários, incluindo quase 50.000 engenheiros e consultores em 70 países, a DXC ajuda clientes a resolver desafios complexos de negócios como transformação digital, estratégia e implementação de TI, nuvem, dados e IA. Saiba mais sobre os Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC aqui.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda expertise em serviços gerenciados de infraestrutura, modernização de aplicativos e soluções de software específicas por setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935506/DXC_Technology_Company_DXC_Recognized_on_Forbes__2026_List_of_Am.jpg

FONTE DXC Technology Company