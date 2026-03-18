DXC figure sur la liste Forbes 2026 des meilleures sociétés de conseil en gestion d'Amérique

Le prix souligne le statut de DXC comme partenaire de confiance pour les entreprises mondiales qui modernisent leurs opérations et font progresser l'adoption de l'IA.

ASHBURN, Virginie, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise, a été reconnu pour la quatrième année consécutive dans le classement 2026 des meilleurs cabinets de conseil en gestion d'Amérique de Forbes, un palmarès annuel qui reconnaît les cabinets de conseil les plus fortement recommandés par les clients et les pairs de l'industrie dans un éventail d'industries et de domaines fonctionnels.

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms

L'inclusion de DXC reflète le leadership continu de l'entreprise dans le domaine du conseil et de la transformation pilotée par l'IA. Au cours des derniers mois, DXC a lancé AdvisoryX, un groupe mondial de conseil et d'expertise qui combine l'engagement axé sur le conseil avec l'héritage d'ingénierie de la société pour aider les entreprises à relever des défis complexes et à réaliser la transformation à l'échelle ; dévoilé Xponential, un modèle d'orchestration de l'IA reproductible qui aide les organisations à aller au-delà des projets pilotes et à rendre l'IA opérationnelle de manière sûre, responsable et avec un impact commercial mesurable ; et ouvert son London Customer Experience Center, où les clients peuvent cocréer des solutions avec les experts de DXC dans les domaines de l'automatisation, de l'IA générative et agentique, de la sécurité, des applications d'entreprise et de l'infrastructure.

« Cette reconnaissance de Forbes reflète la force des activités de conseil de DXC et la confiance que les clients placent en nous pour obtenir un impact commercial réel », déclare Ramnath Venkataraman, président des services de conseil et d'ingénierie. « Dans tous les secteurs et dans le monde entier, nous aidons les entreprises à moderniser l'informatique de base et à traduire l'ambition de l'IA en valeur commerciale réelle. Alors que la demande d'IA s'accélère, de nombreuses entreprises s'efforcent encore de trouver comment la déploier de manière responsable. DXC les aide à développer les capacités nécessaires pour aller de l'avant en toute confiance. »

Compilé par Forbes en collaboration avec Statista, le classement est basé sur des enquêtes menées auprès de pairs et de clients du secteur du conseil, dans des catégories sectorielles et fonctionnelles. Dans le classement 2025, Forbes note que moins de 0,02% des 955 000 sociétés de conseil aux États-Unis ont été classées, sur la base d'enquêtes menées auprès de 2 400 clients et pairs dans 33 catégories. La reconnaissance continue de DXC reflète l'élan de l'entreprise dans la fourniture d'une expertise spécifique à l'industrie et d'une transformation basée sur la technologie pour les entreprises et les organisations du secteur public.

Avec environ 115 000 employés, dont près de 50 000 ingénieurs et consultants dans 70 pays, DXC aide ses clients à relever des défis commerciaux complexes dans les domaines de la transformation numérique, de la stratégie et de la mise en œuvre informatique, du cloud, des données et de l'IA. Pour de plus amples renseignements sur les services de conseil et d'ingénierie de DXC, cliquez ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation des entreprises qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

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