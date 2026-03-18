إدراج DXC في قائمة فوربس لعام 2026 لأفضل شركات الاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة

يجسّد هذا التقدير مكانة DXC Technology بوصفها شريكاً موثوقاً للمؤسسات العالمية الساعية إلى تحديث عملياتها وتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي

آشبرن، فيرجينيا، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (NYSE: DXC)، الشريك الرائد للمؤسسات في مجال التكنولوجيا والابتكار، عن إدراجها للعام الرابع على التوالي في قائمة فوربس لعام 2026 لأفضل شركات الاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة، وهي قائمة سنوية تسلّط الضوء على شركات الاستشارات الأعلى توصية من قِبل العملاء ونظراء القطاع عبر مختلف الصناعات والمجالات الوظيفية.

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms

ويعكس إدراج DXC في هذه القائمة استمرار ريادة الشركة في مجال الاستشارات والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي. ففي الأشهر الأخيرة، أطلقت الشركة مجموعة AdvisoryX، وهي مجموعة عالمية للتوجيه والاستشارات تجمع بين النهج الاستشاري في التعامل مع العملاء والإرث الهندسي للشركة، بهدف مساعدة المؤسسات على مواجهة التحديات المعقدة وتحقيق التحول على نطاق واسع. كما كشفت عن Xponential، وهو مخطط قابل للتكرار لتنسيق حلول الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على تجاوز مرحلة المشاريع التجريبية وتشغيل الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة وبأثر تجاري قابل للقياس. وافتتحت كذلك مركز تجربة العملاء في لندن، حيث يتسنى للعملاء تصميم الحلول بصورة مشتركة مع خبراء DXC في مجالات الأتمتة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والأمن، وتطبيقات المؤسسات، والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، قال Ramnath Venkataraman، رئيس قطاع خدمات الاستشارات والهندسة: "يعكس هذا التقدير من فوربس قوة أعمال DXC الاستشارية والثقة التي يوليها لنا العملاء في تحقيق أثر تجاري حقيقي. وفي مختلف الصناعات وحول العالم، نساعد المؤسسات على تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية لديها، وتحويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قيمة أعمال حقيقية. ومع تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي، لا تزال كثير من الشركات تعمل على تحديد السبل الكفيلة بتوسيع نطاق تبنّيه بصورة مسؤولة، وتساعدها DXC على بناء القدرات اللازمة للمضي قدماً بثقة."

وتُعدّ فوربس هذا الترتيب بالتعاون مع ستاتيستا، استناداً إلى استطلاعات رأي موجّهة إلى نظراء القطاع الاستشاري والعملاء عبر الفئات الصناعية والوظيفية المختلفة. وفي إطار تصنيف عام 2025، أشارت فوربس إلى أن أقل من 0.02% من نحو 955,000 شركة استشارات مُقدَّر وجودها في الولايات المتحدة تمكّنت من الوصول إلى هذه القائمة، وذلك بناءً على استطلاعات رأي شملت 2,400 عميلاً ونظيراً في القطاع موزعين على 33 فئة. ويعكس هذا الاعتراف المتواصل بشركة DXC الزخم الذي تحققه الشركة في تقديم خبرات متخصصة حسب الصناعة وتحقيق التحول القائم على التكنولوجيا، وذلك في خدمة المؤسسات ومنظمات القطاع العام.

وتضم DXC Technology نحو 115,000 موظف، من بينهم ما يقارب 50,000 مهندس واستشاري موزعين على 70 دولة، وتساعد عملاءها على مواجهة التحديات التجارية المعقدة في مجالات التحول الرقمي، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها، والسحابة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي. ولمزيد من المعلومات حول خدمات الاستشارات والهندسة في DXC، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

نبذة عن DXC Technology تُعدّ DXC Technology (NYSE: DXC) شريكاً رائداً في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيراً متسارعاً. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل DXC على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنى التقنية في العالم. اعرف المزيد على dxc.com.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2935506/DXC_Technology_Company_DXC_Recognized_on_Forbes__2026_List_of_Am.jpg

للتواصل الإعلامي: Ashley Houk-Temple، قسم العلاقات الإعلامية، البريد الإلكتروني: [email protected]