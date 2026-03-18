DXC, 포브스 선정 2026년 미국 최고 경영 컨설팅 기업 등극

운영 현대화와 AI 도입을 추진하는 글로벌 기업들에게 신뢰받는 파트너로 입지 굳혀

애슈번, 버지니아, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 기업용 기술과 혁신을 선도하는 파트너 기업 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 포브스 선정 2026년 미국 최고 경영 컨설팅 기업(Forbes' 2026 America's Best Management Consulting Firms)에 4년 연속 선정됐다고 밝혔다. 이 순위는 각종 산업과 기능 분야를 망라해 고객과 업계 동료들에게 가장 높게 추천 받는 컨설팅 기업들을 집계해 1년에 한 번 발표된다.

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms (CNW Group/DXC Technology Company)

이번 DXC의 선정은 컨설팅과 AI 기반 전환 분야 전반에서 지속적인 리더십이 반영된 결과다. 최근 DXC는 컨설팅 중심 참여 방식과 자사의 엔지니어링 역량을 결합해 기업들이 복잡한 과제를 해결하고 대규모 전환을 실행할 수 있도록 지원하는 글로벌 자문•컨설팅 조직인 AdvisoryX를 출범했다. 또 조직이 파일럿 단계를 넘어 AI를 안전하고 책임감 있게 운영하며 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 반복형 AI 오케스트레이션 청사진 Xponential도 공개했다. 아울러 자동화, 생성형 및 에이전틱 AI, 보안, 엔터프라이즈 애플리케이션 및 인프라 분야에서 고객이 DXC 전문가와 함께 솔루션을 공동 개발할 수 있는 런던 고객 경험 센터도 개소했다.

라무나트 벤카타라만(Ramnath Venkataraman) DXC 컨설팅 & 엔지니어링 서비스 부문 사장은 "이번 포브스 선정은 DXC 컨설팅 사업의 경쟁력과 실질적인 비즈니스 성과를 제공하는 데 있어 고객들이 보내는 신뢰를 반영한 결과"라며 "당사는 전 세계 여러 산업에서 기업들이 핵심 IT를 현대화하고 AI에 대한 비전을 실제 비즈니스 가치로 전환할 수 있도록 지원하고 있다. AI 수요가 빠르게 증가하는 가운데 많은 기업이 이를 책임감 있게 확장하는 방법을 모색하고 있으며, DXC는 이들이 확신을 갖고 앞으로 나아갈 수 있도록 필요한 역량 구축을 돕고 있다"고 말했다.

이번 순위는 포브스가 데이터 분석 기업 스타티스타(Statista)와 협력해 집계한 것으로 산업 및 기능별로 카테고리를 나눠 컨설팅 업계 동료와 고객을 대상으로 한 설문조사 결과를 기준으로 하였다. 포브스는 미국 내 컨설팅 기업 약 95만 5000곳 중에서 2025년 순위에 든 기업은 0.02% 미만이라고 밝혔다. 이는 33개 카테고리에서 고객과 업계 관계자 2400명을 대상으로 한 조사 결과를 바탕으로 한 것이다. DXC의 지속적인 선정은 산업별 전문성과 기술 중심 전환을 통해 기업 및 공공 부문 조직에 성과를 제공하고 있는 회사의 성장세를 보여주는 결과다.

DXC는 임직원이 약 11만 5000명으로, 이 중 약 5만 명이 엔지니어와 컨설턴트로 70개국에서 활약하고 있다. DXC는 디지털 전환, IT 전략 및 구현, 클라우드, 데이터 및 AI 전반에서 고객이 복잡한 비즈니스 과제를 해결할 수 있도록 지원한다. DXC 컨설팅 & 엔지니어링 서비스에 대한 자세한 사항은 여기에서 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업 및 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스 및 솔루션을 공급하는 선도 기업 기술 및 혁신 파트너로서 급격한 변화의 시대에 AI를 활용해 신속하게 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 업무를 하고 있다. DXC는 매니지드 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업별 소프트웨어 솔루션 분야에서 높은 전문성을 바탕으로 세계에서 가장 복잡한 기술 환경을 현대화하고 보호하며 운영하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2935506/DXC_Technology_Company_DXC_Recognized_on_Forbes__2026_List_of_Am.jpg

SOURCE DXC Technology Company