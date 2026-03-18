DXC reconocida en la lista de Forbes de las mejores firmas de consultoría de gestión de América en 2026

- Este reconocimiento destaca la posición de DXC como socio de confianza para empresas globales que modernizan sus operaciones e impulsan la adopción de la IA

ASHBURN, Va., 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha sido reconocido por cuarto año consecutivo en la lista anual de Forbes de las Mejores Firmas de Consultoría de Gestión de América de 2026, que reconoce a las firmas de consultoría más recomendadas por clientes y colegas del sector en una amplia gama de industrias y áreas funcionales.

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms (CNW Group/DXC Technology Company)

La inclusión de DXC refleja el liderazgo continuo de la compañía en consultoría y transformación impulsada por IA. En los últimos meses, DXC lanzó AdvisoryX, un grupo global de asesoría y consultoría que combina la consultoría con la experiencia en ingeniería de la compañía para ayudar a las empresas a resolver desafíos complejos e impulsar la transformación a gran escala; presentó Xponential, un modelo de orquestación de IA replicable que ayuda a las organizaciones a ir más allá de los proyectos piloto y a operacionalizar la IA de forma segura, responsable y con un impacto empresarial medible; e inauguró su Centro de Experiencia de Clientes de Londres, donde los clientes pueden cocrear soluciones con expertos de DXC en automatización, IA generativa y de agentes, seguridad, aplicaciones empresariales e infraestructura.

"Este reconocimiento de Forbes refleja la solidez del negocio de consultoría de DXC y la confianza que los clientes depositan en nosotros para generar un impacto empresarial real", afirmó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería. "En todos los sectores y en todo el mundo, ayudamos a las empresas a modernizar sus sistemas de TI centrales y a transformar sus ambiciones en IA en valor empresarial real. A medida que la demanda de IA se acelera, muchas empresas aún están definiendo cómo escalarla de forma responsable. DXC les ayuda a desarrollar las capacidades necesarias para avanzar con confianza".

Elaborada por Forbes en colaboración con Statista, la clasificación se basa en encuestas a empresas del sector de la consultoría y a clientes de diversas categorías funcionales y sectoriales. En la clasificación de 2025, Forbes señaló que menos del 0,02% de las aproximadamente 955.000 empresas de consultoría en Estados Unidos figuraban en la lista, según encuestas realizadas a 2.400 clientes y empresas del sector en 33 categorías. El continuo reconocimiento a DXC refleja el impulso de la compañía en la prestación de experiencia especializada y transformación tecnológica para empresas y organizaciones del sector público.

Con aproximadamente 115.000 empleados, incluyendo cerca de 50.000 ingenieros y consultores en 70 países, DXC ayuda a sus clientes a resolver complejos desafíos empresariales en transformación digital, estrategia e implementación de TI, nube, datos e inteligencia artificial. Obtenga más información sobre los servicios de consultoría e ingeniería de DXC aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial y a gran velocidad. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935506/DXC_Technology_Company_DXC_Recognized_on_Forbes__2026_List_of_Am.jpg