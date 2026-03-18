DXC、Forbes「2026年 米国優秀経営コンサルティング企業」リストに選出

本受賞は、業務の近代化およびAI導入の推進において、DXCがグローバル企業にとって信頼されるパートナーであることを示しています。

バージニア州アッシュバーン、2026年3月18日／PRNewswire／-- DXC Technology（NYSE：DXC）は、エンタープライズテクノロジーおよびイノベーション分野をリードする パートナーとして、Forbesの「2026年 米国優秀経営コンサルティング企業ランキング」において4年連続で選出されました。本ランキングは、多様な業界および機能分野において、顧客および業界関係者から最も高く評価されたコンサルティング企業を表彰する年次リストです。

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms

今回の選出は、コンサルティングおよびAI主導のトランスフォーメーション分野におけるDXCの継続的なリーダーシップを示しています。ここ数か月で、DXCは AdvisoryXを立ち上げました。これは、コンサルティング主導のアプローチと同社のエンジニアリングの強みを融合させ、企業が複雑な課題を解決し、大規模なトランスフォーメーションを実現することを支援するグローバルなアドバイザリーおよびコンサルティング組織です。また、Xponentialを発表しました。これは、組織が実証実験の段階を超え、安全かつ責任ある形でAIを実運用化し、測定可能なビジネス成果を創出するための再利用可能なAIオーケストレーションのフレームワークです。さらに、 London Customer Experience Centerを開設し、顧客はここでDXCの専門家とともに、自動化、生成AIおよびエージェント型AI、セキュリティ、エンタープライズアプリケーション、インフラストラクチャにわたるソリューションを共同創出することができます。

「今回のForbesからの評価は、DXCのコンサルティング事業の強さと、実際のビジネス成果を提供するパートナーとして顧客から寄せられている信頼を示すものです」と、Consulting & Engineering Services部門プレジデントのRamnath Venkataraman氏は述べています。「私たちは業界や地域を問わず、企業のコアITの近代化を支援し、AIへの取り組みを実際のビジネス価値へと転換しています。AI需要が加速する中、多くの企業はいかに責任ある形でAIを拡張していくかについて、依然として 試行錯誤しながら 取り組んでいます。DXCは、企業が自信を持って前進するために必要な能力の構築を支援しています。」

Statistaと共同でForbesにより作成された本ランキングは、業界および機能分野にわたるコンサルティング業界の同業者および顧客への調査に基づいています。2025年のランキングにおいてForbesは、米国の推定95万5,000社のコンサルティング企業のうち、わずか0.02％未満のみがランクインしたと指摘しており、これは33のカテゴリーにわたる2,400の顧客および同業者への調査に基づいています。DXCが継続的に評価されていることは、企業および公共部門に対して業界特化型の専門知識とテクノロジー主導のトランスフォーメーションを提供し続けている勢いを示しています。

DXCは、約11万5,000人の従業員（そのうち約5万人がエンジニアおよびコンサルタント）を70カ国に擁し、デジタルトランスフォーメーション、IT戦略および導入、クラウド、データ、AIにわたる分野で顧客の複雑なビジネス課題の解決を支援しています。DXCのConsulting & Engineering Servicesの詳細については、こちらをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門に対してソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーであり、急速かつ指数的に変化する時代においてAIを活用し、成果創出を加速することを支援しています。DXCは、マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を活かし、世界でも最も複雑なIT環境の近代化、セキュリティ確保、そして運用を担っています。詳細は dxc.com をご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2935506/DXC_Technology_Company_DXC_Recognized_on_Forbes__2026_List_of_Am.jpg

メディアお問い合わせ先：Ashley Houk-Temple（メディアリレーションズ）,[email protected]

SOURCE DXC Technology Company