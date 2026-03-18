DXC está incluida en la lista de Forbes de 2026 de las mejores empresas de consultoría en gestión de Estados Unidos

El galardón destaca la posición de DXC como socio de confianza para empresas mundiales que modernizan sus operaciones y fomentan la adopción de la IA

ASHBURN, Virginia, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socia líder en tecnología e innovación empresarial, fue reconocida por cuarto año consecutivo en la clasificación de Forbes de las mejores empresas de consultoría en gestión de Estados Unidos en 2026, una lista anual que reconoce a las empresas de consultoría más recomendadas por clientes y pares del sector en una amplia variedad de sectores y áreas funcionales.

DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms

La inclusión de DXC refleja el liderazgo continuo de la empresa en el ámbito de la consultoría y la transformación potenciada por la IA. Hace algunos meses, DXC lanzó AdvisoryX, un grupo mundial de asesoramiento y consultoría que combina el compromiso impulsado por la consultoría con la tradición de ingeniería de la empresa, con el fin de ayudar a las empresas a superar desafíos complejos y llevar a cabo transformaciones a gran escala; asimismo, presentó Xponential, un modelo repetible de orquestación de IA que ayuda a las organizaciones a ir más allá de las pruebas piloto y poner en práctica la IA de forma segura, responsable y con un impacto empresarial medible; por otra parte, inauguró su Centro de experiencia del cliente de Londres, donde los clientes pueden crear soluciones conjuntamente con expertos de DXC en automatización, IA generativa y agéntica, seguridad, aplicaciones empresariales e infraestructura.

"Este reconocimiento de Forbes da testimonio de la solidez del negocio de consultoría de DXC, así como de la confianza que los clientes depositan en nosotros para generar un impacto empresarial real", afirmó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de consultoría e ingeniería. "En todos los sectores y en todo el mundo, ayudamos a las empresas a modernizar sus sistemas de tecnología de la información (TI) básicos y a convertir su ambición en materia de IA en valor empresarial real. Mientras se acelera la demanda de IA, numerosas empresas siguen analizando cómo ampliar su uso de forma responsable. DXC les ayuda a desarrollar las capacidades necesarias para avanzar con confianza".

La clasificación, elaborada por Forbes en colaboración con Statista, se basa en encuestas realizadas a empresas del sector de consultoría y a clientes de diversos sectores y categorías funcionales. En la clasificación de 2025, Forbes observó que menos del 0,02 % de las aproximadamente 955.000 empresas de consultoría en EE. UU. lograron entrar a la lista, según encuestas realizadas a 2.400 clientes y empresas del sector en 33 categorías. El reconocimiento constante de DXC refleja el dinamismo de la empresa al momento de ofrecer conocimientos especializados de cada sector y transformación potenciada por tecnología a empresas y organizaciones del sector público.

Con aproximadamente 115.000 empleados, incluidos cerca de 50.000 ingenieros y consultores en 70 países, DXC ayuda a los clientes a superar desafíos empresariales complejos en materia de transformación digital, estrategia e implementación de TI, nube, datos e inteligencia artificial. Para conocer más detalles sobre los servicios de consultoría e ingeniería de DXC, haga clic aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas y organizaciones del sector público en todo el mundo con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para generar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una vasta experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del planeta. Obtenga más información en dxc.com.

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FUENTE DXC Technology Company