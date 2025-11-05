A DXC inaugura seu primeiro Centro de Experiência do Cliente nas Filipinas, expandindo sua presença na Ásia para promover a colaboração e a inovação em IA
Notícias fornecidas porDXC Technology Company
05 nov, 2025, 17:05 GMT
Investimento estratégico evidencia talento técnico profundo na região e aceleração da entrega de serviços com foco em IA para os clientes
ASHBURN, Virgínia, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais fornecedoras globais de serviços de tecnologia listada na Fortune 500, anunciou hoje a inauguração de um novo Centro de Experiência do Cliente, onde clientes, parceiros e funcionários da DXC poderão colaborar, fortalecendo o compromisso de longo prazo da empresa com seus clientes e com o crescimento nas Filipinas.
Localizado na cidade de Taguig, na região metropolitana de Manila, o centro é um dos principais polos de tecnologia e inovação e foi projetado para impulsionar o engajamento dos clientes, promover a colaboração entre os 7.000 funcionários da DXC nas Filipinas e acelerar a entrega de soluções inovadoras baseadas em IA. O novo espaço, localizado no Centro Global de Entrega da DXC nas Filipinas, servirá como um centro de cocriação para clientes e parceiros, ampliando seu papel no suporte a serviços essenciais de aplicações, nuvem, infraestrutura e segurança cibernética.
Aproveitando a estratégia da DXC com foco em IA, incluindo o recente anúncio de Xponential, um modelo de orquestração de IA de última geração, o centro conta com um Hub de Incubação de IA voltado para o desenvolvimento e a implantação de soluções inovadoras que combinam IA com serviços tradicionais de tecnologia empresarial. Além disso, conta com um Centro de Operações de Segurança 24/7 com foco em IA, que funcionará como um hub centralizado para monitorar, detectar e responder a possíveis ameaças de segurança em toda a base global de clientes da DXC.
"Este Centro aproveita a força do talento excepcional da DXC nas Filipinas, bem como o foco crescente de nossos clientes em soluções de IA", declarou Ramnath Venkataraman, presidente de Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC. "Trata-se de um motor estratégico de inovação para a DXC, demonstrando como colaboramos com clientes globais para liderar processos de transformação e enfrentar os desafios do futuro."
O Centro Global de Entrega da DXC nas Filipinas atualmente funciona como o Centro de Excelência SAP da DXC Technology, abrigando a maior concentração de recursos e expertise em SAP da empresa em todo o mundo. Com mais de 1.800 consultores SAP no país, a equipe nas Filipinas atende mais de 350 clientes e contas empresariais em todo o mundo.
Como parte da inauguração oficial do Centro de Experiência do Cliente, a DXC firmou uma parceria com a Baby and Moms PH para doar laptops recondicionados a estudantes do ensino médio do Industrial Valley Complex (IVC), na cidade de Marikina, como parte do Programa Futuros Digitais da DXC, que tem como objetivo capacitar milhares de estudantes e melhorar o acesso à tecnologia, alfabetização, educação e emprego.
"Parabenizo o crescimento contínuo da equipe da DXC nas Filipinas, que já conta com 7.000 integrantes. Sua dedicação à capacitação contínua e à requalificação dos trabalhadores digitais filipinos em tecnologias transformadoras, como a IA agêntica, é muito importante para o sucesso contínuo das Filipinas como destino de serviços de TI-BPM. Obrigado à DXC pelo compromisso com o setor e por consolidar as Filipinas como um dos polos da experiência digital do cliente", declarou Jack Madrid, presidente e CEO da Associação Filipina de Processos de Negócios e Tecnologia da Informação.
A DXC mantém uma forte presença nas Filipinas há décadas, atendendo clientes em setores fundamentais, como consumo e varejo, manufatura, seguros, bancos, automotivo e setor público. O novo Centro de Experiência do Cliente reforça o compromisso de longo prazo da DXC com o talento, a inovação e o sucesso dos clientes nas Filipinas, além de fortalecer a rede de entrega com foco em IA da empresa, seguindo as inaugurações recentes em Detroit, Halifax e Buenos Aires, e o Centro de Competência em IA em Varsóvia. Para mais informações, acesse www.dxc.com.
Sobre a DXC Technology
A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma fornecedora líder global de serviços de tecnologia da informação. Somos um parceiro operacional confiável para muitas das organizações mais inovadoras do mundo, criando soluções que impulsionam setores e empresas. Nossos especialistas em engenharia, consultoria e tecnologia ajudam os clientes a simplificar, otimizar e modernizar seus sistemas e processos, gerenciar suas cargas de trabalho mais críticas, integrar inteligência alimentada por IA em suas operações e colocar a segurança e a confiança em primeiro lugar. Saiba mais em dxc.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812262/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_First_Client_Experience_Centre.jpg
FONTE DXC Technology Company
Partilhar este artigo