DXC eröffnet erstes Kundenerlebniszentrum auf den Philippinen und baut damit seine Präsenz in Asien aus, um Zusammenarbeit und KI-Innovation voranzutreiben

Die strategische Investition bedeutet tiefgehende technische Fachkompetenz in der Region und beschleunigt die KI-orientierte Servicebereitstellung für Kunden

ASHBURN, Virginia, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute die Eröffnung eines neuen Kundenerlebniszentrums (Client Experience Centre) bekannt, in dem DXC-Kunden, -Partner sowie -Beschäftigte zusammenarbeiten können und damit das langfristige Engagement von DXC gegenüber Kunden sowie das Wachstum auf den Philippinen stärken.

Das Zentrum befindet sich in Taguig City in Metro Manila, einem führenden Standort für Technologie und Innovation. Es soll das Kundenengagement steigern, die Zusammenarbeit der 7000 Beschäftigten von DXC auf den Philippinen fördern sowie die Bereitstellung innovativer, KI-gestützter Lösungen beschleunigen. Die neuen Räumlichkeiten, die sich im Global Delivery Centre von DXC auf den Philippinen befinden, werden als Co-Creation-Hub für Kunden und Partner dienen und auf der Unterstützung von geschäftskritischen Anwendungen, Cloud-, Infrastruktur- sowie Cybersecurity-Services aufbauen.

Auf der Grundlage der KI-Strategie von DXC, zu der auch die jüngste Ankündigung von Xponential gehört, einem Blueprint für die KI-Orchestrierung der nächsten Generation, verfügt das Zentrum über ein KI-Inkubationszentrum, das sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Lösungen der nächsten Generation konzentriert, die KI mit herkömmlichen Technologiediensten für Unternehmen kombinieren. Es verfügt außerdem über ein KI-orientiertes Sicherheitszentrum, das rund um die Uhr als zentraler Knotenpunkt für die Überwachung, Erkennung und Reaktion auf potenzielle Sicherheitsbedrohungen in der weltweiten Kundenbasis von DXC dient.

„Dieses Zentrum nutzt die Stärke der außergewöhnlichen Talente von DXC auf den Philippinen sowie den verstärkten Fokus unserer Kundschaft auf KI-gestützte Lösungen", sagte Ramnath Venkataraman, Präsident für Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen bei DXC. „Es ist ein strategischer Innovationsmotor für DXC, der zeigt, wie wir mit globalen Kunden zusammenarbeiten, um die Transformation anzuführen sowie die Herausforderungen von morgen zu meistern."

Das „Global Delivery Centre" von DXC auf den Philippinen ist derzeit das SAP-Kompetenzzentrum von DXC Technology und beherbergt die größte Konzentration von SAP-Fähigkeiten und -Expertise des Unternehmens weltweit. Mit über 1800 SAP-Beratern im Land unterstützt das Team auf den Philippinen mehr als 350 Unternehmenskunden und Kunden weltweit.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung des Kundenerlebniszentrums hat DXC gemeinsam mit Baby and Moms PH renovierte Laptops an Schüler des Industrial Valley Complex (IVC) in Marikina City gespendet. Die Spende ist Teil des „DXC Digital Futures Program", das Tausenden Schülern den Zugang zu Technologie, Alphabetisierung, Bildung und Beschäftigung erleichtern soll.

„Ich begrüße das kontinuierliche Wachstum des 7000-köpfigen DXC-Teams hier auf den Philippinen. Ihr Einsatz für die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der digitalen philippinischen Arbeitskräfte in transformativen Technologien wie der agentenbasierten KI ist sehr wichtig für den anhaltenden Erfolg der Philippinen als IT-BPM-Standort. Wir danken DXC für seinen Einsatz in der Branche und für die Etablierung der Philippinen als Hauptstadt der digitalen Kundenerfahrung", sagte Jack Madrid, Präsident und Geschäftsführer der „IT and Business Process Association of the Philippines".

DXC ist seit Jahrzehnten auf den Philippinen stark vertreten und unterstützt Kunden aus den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel, Fertigung, Versicherung, Banken, Automobil sowie öffentlicher Sektor. Das neue Kundenerlebniszentrum unterstreicht DXCs langfristigen Einsatz für Talente, Innovation sowie Kundenerfolg auf den Philippinen KI-orientierte Bereitstellungsnetzwerk von DXC nach den kürzlich eröffneten Standorten in Detroit, Halifax und Buenos Aires sowie dem AI-Kompetenzzentrum des Unternehmens in Warschau. Weitere Informationen finden Sie auf www.dxc.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2812262/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_First_Client_Experience_Centre.jpg