DXC inaugura su primer centro de experiencia para clientes en Filipinas y amplía su presencia en Asia para impulsar la colaboración y la innovación en IA

La inversión estratégica supone una gran cantidad de talento técnico en la región y la aceleración en la prestación de servicios basados en la inteligencia artificial para los clientes

ASHBURN, Virginia, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales proveedores a nivel mundial de servicios de tecnología de la lista Fortune 500, anunció el lanzamiento de un nuevo centro de experiencia del cliente, en el que los clientes, socios y empleados de DXC pueden colaborar, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de DXC con los clientes y el crecimiento en Filipinas.

DXC Opens First Client Experience Centre in the Philippines, Expanding Its Presence in Asia to Drive Collaboration and AI Innovation

El centro está ubicado en la ciudad de Taguig, en Metro Manila, un destino líder en tecnología e innovación, y está diseñado para impulsar la participación de los clientes, promover la colaboración entre los 7000 empleados de DXC en Filipinas y acelerar la entrega de soluciones innovadoras basadas en IA. El nuevo espacio, ubicado dentro del centro de entrega global de DXC en Filipinas, servirá como centro de creación conjunta para clientes y socios, basándose en su función de apoyo a aplicaciones críticas, servicios en la nube, infraestructura y ciberseguridad.

Aprovechando la estrategia centrada en IA de DXC, incluido el reciente anuncio de Xponential, un plan de organización de IA de última generación, el centro cuenta con un centro de incubación de IA centrado en el desarrollo y la implementación de soluciones de última generación que combinan la IA con los servicios tecnológicos empresariales tradicionales. Además, la instalación cuenta con un centro de operaciones de seguridad basado en IA, las 24 horas, los 7 días de la semana, que servirá como base centralizada para supervisar, detectar y responder a posibles amenazas de seguridad en toda la base de clientes de DXC a nivel mundial.

"Este centro aprovecha los talentos excepcionales de DXC en Filipinas, así como el creciente interés de nuestros clientes por las soluciones basadas en IA", afirmó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC. "Es un motor estratégico de innovación para DXC que muestra cómo colaboramos con clientes a nivel mundial para liderar la transformación y afrontar los desafíos del futuro".

El centro de entrega global de DXC en Filipinas funciona actualmente como el centro de excelencia de SAP de DXC Technology y contiene la mayor concentración de capacidades y experiencia en SAP de la empresa a nivel mundial. Con más de 1800 consultores de SAP en el país, el equipo de Filipinas presta apoyo a más de 350 clientes empresariales y cuentas en todo el mundo.

Como parte de la inauguración oficial del centro de Experiencia del Cliente, DXC se ha asociado con Baby and Moms PH para donar dispositivos portátiles reacondicionados a los estudiantes de secundaria del Industrial Valley Complex (IVC), en la ciudad de Marikina, como parte del programa futuros digitales de DXC, cuyo objetivo es empoderar a miles de estudiantes y mejorar el acceso a la tecnología, la alfabetización, la educación y el empleo.

"Felicito al equipo de DXC, conformado por 7000 personas, por su continuo crecimiento aquí en Filipinas. Su dedicación a la mejora continua de habilidades y actualización profesional de los trabajadores filipinos del sector digital en tecnologías transformadoras, como la IA agéntica, es muy importante para el éxito continuado de Filipinas como destino de TI-BPM. "Agradecemos el compromiso de DXC con el sector y por convertir Filipinas en la capital de la experiencia digital del cliente", declaró Jack Madrid, presidente y director ejecutivo de la Asociación de TI y Procesos Empresariales de Filipinas.

DXC ha mantenido una fuerte presencia en Filipinas durante décadas, al apoyar a clientes de sectores clave como el consumo, el comercio minorista, la fabricación, los seguros, la banca y los sectores automotor y público. El nuevo centro de experiencia del cliente destaca el compromiso a largo plazo de DXC con el talento, la innovación y el éxito de los clientes en Filipinas, y refuerza la red de prestación de servicios basada en IA de DXC, tras las recientes inauguraciones de centros en Detroit, Halifax y Buenos Aires, y el centro de competencia en IA de la empresa en Varsovia. Para más información, visite www.dxc.com.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnologías de la información. Somos un aliado operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo y creamos soluciones que ayudan a los sectores y a las empresas a prosperar. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más importantes, integrar la inteligencia potenciada por IA en sus operaciones y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Conozca más detalles en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812262/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_First_Client_Experience_Centre.jpg

FUENTE DXC Technology Company