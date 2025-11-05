DXC ouvre son premier centre d'expérience client aux Philippines et renforce sa présence en Asie pour promouvoir la collaboration et l'innovation en matière d'IA

L'investissement stratégique est synonyme de talents deep tech dans la région et l'accélération de la prestation de services axés sur l'IA pour les clients

ASHBURN, Virginie, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau Centre d'expérience client, où les clients, les partenaires et les employés de DXC peuvent collaborer, renforçant ainsi l'engagement à long terme de DXC envers ses clients et sa croissance aux Philippines.

DXC Opens First Client Experience Centre in the Philippines, Expanding Its Presence in Asia to Drive Collaboration and AI Innovation

Situé à Taguig City dans la région métropolitaine de Manille, une destination de premier plan pour la technologie et l'innovation, le centre est conçu pour stimuler l'engagement des clients, favoriser la collaboration pour les 7 000 employés de DXC à travers les Philippines, et accélérer la fourniture de solutions innovantes alimentées par l'IA. Le nouvel espace, qui est situé dans le centre de livraison mondial de DXC aux Philippines, servira de centre de cocréation pour les clients et les partenaires, en s'appuyant sur son rôle de soutien aux applications critiques, au cloud, à l'infrastructure et aux services de cybersécurité.

S'appuyant sur la stratégie axée sur l'IA de DXC, y compris l'annonce récente de Xponential, un modèle d'orchestration IA de nouvelle génération, le Centre dispose d'un hub d'incubation AI axé sur le développement et le déploiement de solutions de nouvelle génération qui combinent l'IA avec les services technologiques traditionnels de l'entreprise. Il comprend également un centre d'opérations de sécurité 24/7 à la pointe de l'IA qui servira de hub centralisé pour la surveillance, la détection et la réponse aux menaces de sécurité potentielles dans l'ensemble de la base de clients mondiale de DXC.

« Ce centre exploite la force des talents exceptionnels de DXC à travers les Philippines ainsi que l'intérêt accru de nos clients pour les solutions alimentées par l'IA », déclaré Ramnath Venkataraman, président des services de conseil et d'ingénierie chez DXC. « Il s'agit d'un moteur d'innovation stratégique pour DXC, qui montre comment nous nous associons à des clients mondiaux pour mener à bien la transformation et relever les défis de demain. »

Le centre de livraison mondial de DXC aux Philippines sert actuellement de centre d'excellence SAP de DXC Technology, abritant la plus grande concentration de capacités et d'expertise SAP de l'entreprise au niveau mondial. Avec plus de 1 800 consultants SAP basés dans le pays, l'équipe philippine soutient plus de 350 entreprises clientes et comptes dans le monde.

Dans le cadre de l'ouverture officielle du Centre d'expérience client, DXC s'est associé à Baby and Moms PH pour faire don d'ordinateurs portables remis à neuf aux élèves du secondaire de Industrial Valley Complex (IVC), Marikina City, dans le cadre du programme Digital Futures Program de DXC, qui vise à autonomiser des milliers d'étudiants et à améliorer l'accès à la technologie, à l'alphabétisation, à l'éducation et à l'emploi.

« Je me félicite de la croissance continue de l'équipe DXC, forte de 7 000 personnes, ici aux Philippines. Votre engagement en faveur de la formation continue des travailleurs numériques philippins dans les technologies de transformation telles que l'IA agentique est très important pour le succès continu des Philippines en tant que destination pour les technologies de l'information et de la communication. Nous remercions DXC pour son engagement envers le secteur et pour avoir fait des Philippines une capitale de l'expérience client numérique », déclare Jack Madrid, président et CEO de l'IT and Business Process Association of the Philippines.

DXC maintient une forte présence aux Philippines depuis des décennies, en soutenant des clients dans des secteurs clés tels que la consommation et la vente au détail, la fabrication, l'assurance, la banque, l'automobile et le secteur public. Le nouveau Centre d'expérience client souligne l'engagement à long terme de DXC en faveur des talents, de l'innovation et de la réussite des clients aux Philippines, et renforce le réseau de livraison de DXC axé sur l'IA, après les récents lancements de sites à Détroit, Halifax et Buenos Aires, et le Centre de compétence en IA de l'entreprise à Varsovie. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.dxc.com.

