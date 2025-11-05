DXC、フィリピン初のクライアントエクスペリエンスセンターを開設、アジア地域での事業拡大を通じて協業とAIイノベーションを推進

06 11月, 2025, 01:00 JST

今回の戦略的投資により、地域における高度な技術人材の存在を示すとともに、クライアント向け AI ファーストのサービス提供を加速させる  

アッシュバーン バージニア州 2025116 /PRNewswire/ -- フォーチュン500に名を連ねるグローバル技術サービスプロバイダーのDXC TechnologyNYSE: DXCは本日、顧客、パートナー、従業員が協働できる新たなクライアントエクスペリエンスセンターを開設したことを発表しました。この拠点の開設は、DXCがフィリピン市場において顧客との長期的な関係構築と事業成長に取り組む姿勢をさらに強化するものです。   

マニラ首都圏のタギッグに位置する同センターは、テクノロジーとイノベーションの拠点として知られる地域にあり、顧客エンゲージメントを高め、フィリピン全土の7,000人のDXC従業員による協働を促進し、AIを活用した革新的なソリューションの提供を加速させることを目的としています。この新たなスペースは、DXCのフィリピングローバルデリバリーセンター内に設置されており、顧客やパートナーとの共創ハブとして機能します。同センターは、ミッションクリティカルなアプリケーション、クラウド、インフラ、サイバーセキュリティサービスを支援してきた既存の役割を基盤に構築されています。 

DXCが掲げるAIファースト戦略を活用し、次世代AIオーケストレーションの設計図である「Xponential」の発表を含めた取り組みの一環として、このセンターにはAIインキュベーションハブが設けられています。同ハブは、AIと従来のエンタープライズテクノロジーサービスを融合させた次世代ソリューションの開発および導入に注力しています。さらに、同センターにはAIファースト24時間365日対応のセキュリティオペレーションセンターも設置されており、DXCのグローバルな顧客基盤全体における潜在的なセキュリティ脅威の監視、検知、対応を集中的に行うハブとして機能します。  

「このセンターは、フィリピン全土におけるDXCの優れた人材の力と、クライアントによるAI活用ソリューションへの関心の高まりを活かすものです」と、DXCのコンサルティング&エンジニアリングサービス部門社長であるRamnath Venkataraman氏は述べています。「このセンターは、DXCにとってイノベーションを推進する戦略的エンジンであり、グローバルな顧客と協働しながら変革を主導し、未来の課題に対応していく姿を示すものです。」 

現在、DXCのフィリピングローバルデリバリーセンターは、DXC TechnologySAPセンター・オブ・エクセレンスとして機能しており、同社のSAPに関する能力と専門知識が世界で最も集中している拠点となっています。フィリピン国内に1,800名以上のSAPコンサルタントを擁する同チームは、世界中で350社を超える企業顧客およびアカウントを支援しています。 

クライアントエクスペリエンスセンターの正式オープンにあたり、DXCBaby and Moms PHと提携し、マリキナ市インダストリアル・バレー・コンプレックス（IVC）の高校生に再生パソコンを寄贈しました。この取り組みは、数千人の学生に力を与え、テクノロジーやリテラシー、教育、雇用へのアクセス向上を目的としたDXCの「デジタル・フューチャーズ・プログラム（Digital Futures Program）」の一環です。  

「ここフィリピンにおいて7,000人規模に成長を続けるDXCチームの発展を称賛します。エージェント型AIのような変革的テクノロジー分野におけるフィリピン人デジタルワーカーのスキル向上および再教育への継続的な取り組みは、IT-BPM拠点としてのフィリピンの持続的な成功にとって極めて重要です。業界への継続的な貢献、そしてフィリピンをデジタルカスタマーエクスペリエンスの中心地として確立するための取り組みに感謝します」と、フィリピンIT・ビジネスプロセス協会のプレジデント兼CEOであるJack Madrid氏は述べています。 

DXCは数十年にわたりフィリピンに強固な拠点を維持し、消費財・小売、製造、保険、銀行、自動車、公共部門などの主要産業におけるクライアントを支援してきました。この新しいクライアントエクスペリエンスセンターは、フィリピンにおける人材、イノベーション、そして顧客の成功へのDXCの長期的なコミットメントを示すものであり、デトロイト、ハリファックス、ブエノスアイレスでの新拠点開設およびワルシャワのAIセンター・オブ・コンピテンスに続き、DXCAIファーストデリバリーネットワークをさらに強化するものです。詳細については、www.dxc.comをご覧ください。   

DXC Technology について     

DXC TechnologyNYSEDXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。   

写真https://mma.prnewswire.com/media/2812262/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_First_Client_Experience_Centre.jpg 

