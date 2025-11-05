- DXC inaugura su primer Centro de Experiencia del Cliente en Filipinas, ampliando su presencia en Asia para impulsar la colaboración y la innovación en IA

Esta inversión estratégica demuestra la disponibilidad de talento técnico de primer nivel en la región y la aceleración de la prestación de servicios con IA de vanguardia para sus clientes

ASHBURN, Va., 5 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder mundial de servicios tecnológicos que figura en la lista Fortune 500, anunció hoy la inauguración de un nuevo Centro de Experiencia del Cliente, donde clientes, socios y empleados de DXC pueden colaborar, fortaleciendo así el compromiso a largo plazo de DXC con sus clientes y su crecimiento en Filipinas.

Ubicado en Taguig City, en el área metropolitana de Manila, un destino líder en tecnología e innovación, el Centro está diseñado para impulsar la interacción con los clientes, fomentar la colaboración entre los 7.000 empleados de DXC en Filipinas y acelerar la entrega de soluciones innovadoras basadas en IA. Este nuevo espacio, situado dentro del Centro Global de Servicios de DXC en Filipinas, funcionará como un centro de cocreación para clientes y socios, consolidando su función de soporte para servicios críticos de aplicaciones, nube, infraestructura y ciberseguridad.

Aprovechando la estrategia de DXC centrada en la IA, incluyendo el reciente anuncio de Xponential , un modelo de orquestación de IA de última generación, el Centro cuenta con un Centro de Incubación de IA enfocado en el desarrollo e implementación de soluciones de vanguardia que combinan la IA con los servicios tecnológicos empresariales tradicionales. También incluye un Centro de Operaciones de Seguridad 24/7 con enfoque en IA, que servirá como centro neurálgico para monitorear, detectar y responder a posibles amenazas de seguridad en toda la base global de clientes de DXC.

"Este centro aprovecha el talento excepcional de DXC en Filipinas, así como el creciente interés de nuestros clientes en las soluciones basadas en IA", afirmó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC. "Es un motor estratégico de innovación para DXC que demuestra cómo colaboramos con clientes globales para liderar la transformación y afrontar los retos del futuro".

El Centro Global de Servicios de DXC en Filipinas funciona actualmente como el Centro de Excelencia SAP de DXC Technology, albergando la mayor concentración de capacidades y experiencia SAP de la compañía a nivel mundial. Con más de 1.800 consultores SAP en el país, el equipo en Filipinas brinda soporte a más de 350 clientes empresariales a nivel global.

Como parte de la inauguración oficial del Centro de Experiencia del Cliente, DXC se asoció con Baby and Moms PH para donar portátiles reacondicionados a estudiantes de secundaria del Complejo Industrial Valley (IVC) en la ciudad de Marikina, en el marco del Programa Futuros Digitales de DXC , cuyo objetivo es empoderar a miles de estudiantes y mejorar su acceso a la tecnología, la alfabetización, la educación y el empleo.

"Felicito el continuo crecimiento del equipo de DXC en Filipinas, que cuenta con 7.000 integrantes. Su dedicación a la capacitación y actualización constante de los trabajadores digitales filipinos en tecnologías transformadoras como la IA agente es fundamental para el éxito continuo de Filipinas como destino líder en TI y BPM. Agradezco el compromiso de DXC con la industria y con el posicionamiento de Filipinas como capital de la experiencia digital del cliente", declaró Jack Madrid, presidente y consejero delegado de la Asociación de TI y Procesos de Negocio de Filipinas.

DXC ha mantenido una sólida presencia en Filipinas durante décadas, brindando apoyo a clientes en sectores clave como consumo y comercio minorista, manufactura, seguros, banca, automoción y sector público. El nuevo Centro de Experiencia del Cliente subraya el compromiso a largo plazo de DXC con el talento, la innovación y el éxito del cliente en Filipinas, y fortalece la red de entrega de DXC centrada en la IA, tras las recientes inauguraciones de centros en Detroit, Halifax y Buenos Aires, y el Centro de Competencia en IA de la compañía en Varsovia. Para obtener más información, visite www.dxc.com .

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, y desarrollamos soluciones que impulsan el progreso de las industrias y las empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Obtenga más información en dxc.com .

