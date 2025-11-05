DXC تفتتح أول مركز لتجربة العملاء في الفلبين، موسَّعة حضورها في آسيا لتعزيز التعاون والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

يعكس الاستثمار الاستراتيجي توفُّر مواهب تقنية عميقة في المنطقة ويسرِّع تقديم الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للعملاء

مدينة آشبورن، ولاية فرجينيا، 5 نوفبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك: DXC )، المزود العالمي الرائد لخدمات التكنولوجيا والمدرجة ضمن قائمة Fortune 500 ، اليوم عن إطلاق مركز جديد لتجربة العملاء، حيث يمكن لعملاء DXC وشركائها وموظفيها التعاون، مما يعزز التزام DXC طويل الأمد تجاه العملاء ويسهم في نموها في الفلبين.

يقع المركز في مدينة تاجويج بمنطقة مترو مانيلا، إحدى الوجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. وصُمِّم المركز لتعزيز تفاعل العملاء، وتشجيع التعاون بين 7,000 موظف لدى DXC في جميع أنحاء الفلبين، وتسريع تقديم الحلول المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ستعمل المساحة الجديدة، الواقعة ضمن مركز DXC لخدمات التسليم العالمية في الفلبين، كمركز للتعاون المشترك مع العملاء والشركاء، مستفيدة من دورها في دعم الخدمات الحيوية للتطبيقات السحابية والبنية التحتية والأمن السيبراني.

استنادًا إلى استراتيجية DXC المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الإعلان الأخير عن Xponential ، المخطط الجديد لتنسيق حلول الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم، يضم المركز حاضنة ذكاء اصطناعي تركز على تطوير ونشر حلول الجيل القادم التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وخدمات التكنولوجيا التقليدية للمؤسسات. كما يضم المركز مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومبني على استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ليكون بمثابة مركز محوري لمراقبة واكتشاف والاستجابة للتهديدات الأمنية المحتملة عبر قاعدة عملاء DXC العالمية.

قال Ramnath Venkataraman ، رئيس خدمات الاستشارات والهندسة في DXC : "يستفيد هذا المركز من قوة مواهب DXC المتميزة في الفلبين، إضافةً إلى التركيز المتزايد لعملائنا على الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي". "ويُعدُّ المركز محركًا استراتيجيًا للابتكار لدى DXC ، ويظهر كيف نتعاون مع العملاء العالميين لقيادة التحول ومواجهة تحديات المستقبل".

يُعدُّ مركز DXC لخدمات التسليم العالمية في الفلبين حاليًا مركز التميُّز لأنظمة SAP لدى DXC Technology ، ويضم أكبر تجمع لقدرات وخبرات SAP للشركة على مستوى العالم. يضم الفريق في الفلبين أكثر من 1,800 مستشار في أنظمة SAP ، ويدعم أكثر من 350 عميلاً وحسابًا مؤسسيًا على مستوى العالم.

كجزء من الافتتاح الرسمي لمركز تجربة العملاء، تعاونت DXC مع منظمة Baby and Moms PH للتبرع بأجهزة كمبيوتر محمولة مجددة لطلاب المرحلة الثانوية في مجمع الوادي الصناعي ( IVC ) بمدينة ماريكينا، وذلك ضمن برنامج المستقبل الرقمي لدى DXC ، الذي يهدف إلى تمكين آلاف الطلاب وتحسين آلية الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز المهارات التعليمية والمعرفة الرقمية، وتوسيع فرص التعليم والتوظيف.

"أود أن أشيد بالنمو المستمر لفريق DXC المكون من 7,000 موظف هنا في الفلبين. يُعدُّ تفانيك في تطوير مهارات العاملين الرقميين الفلبينيين وإعادة تأهيلهم في التقنيات التحولية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الوكيل، أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار نجاح الفلبين كوجهة رائدة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية ( IT-BPM ). ونشكر DXC على التزامها المستمر تجاه الصناعة وتعزيز مكانة الفلبين كعاصمة لتجربة العملاء الرقمية"، حسبما قال Jack Madrid ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية في الفلبين.

حافظت DXC على حضور قوي في الفلبين لعقود، حيث تدعم عملاءها في صناعات رئيسية مثل المستهلكين وتجارة التجزئة، والتصنيع، والتأمين، والخدمات المصرفية، والسيارات، والقطاع العام. يؤكد مركز تجربة العملاء الجديد التزام DXC طويل الأمد تجاه المواهب والابتكار ونجاح العملاء في الفلبين، ويعزِّز شبكة DXC المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب افتتاح مواقع جديدة مؤخرًا في ديترويت وهاليفاكس وبوينس آيرس، إضافةً إلى مركز كفاءة الذكاء الاصطناعي التابع للشركة في وارسو. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضًّل بزيارة www.dxc.com .

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC ) هي مزود عالمي رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات. نحن شريك تشغيلي موثوق للعديد من المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث نبني حلولاً تدفع الصناعات والشركات إلى الأمام. يساعد خبراؤنا في الهندسة والاستشارات والتكنولوجيا العملاء على تبسيط أنظمتهم وعملياتهم وتحسينها وتحديثها، وإدارة أعباء العمل الأكثر أهمية، ودمج الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ووضع الأمان والثقة في مقدمة أولوياتهم. اعرف المزيد على dxc.com .

