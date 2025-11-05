策略投資表示區內擁有深厚技術人才，加速向客戶提供以人工智能為先服務

維珍尼亞州阿什本 2025年11月5日 /美通社/ -- DXC Technology （紐約證券交易所代號：DXC）是財富美國 500 強全球領先科技服務提供商，宣佈全新客戶體驗中心啟用。該中心協助 DXC 的客戶、合作夥伴與員工合作，從而加強 DXC 對菲律賓客戶與業務成長的長遠承諾。

該中心位於馬尼拉大都會達義市，科技與創新的領先目的地。它旨在提升客戶參與度，促進 DXC 的菲律賓 7,000 名員工合作，並加速提供創新人工智能驅動解決方案。此新空間位於 DXC 的菲律賓全球交付中心內，將建基於支援關鍵任務應用程式、雲端、基礎設施和網絡安全服務的角色，而作為客戶與合作夥伴的共同創作中心。

DXC 在菲律賓開設首個客戶體驗中心，擴大亞洲業務版圖，並推動合作與人工智能創新

DXC 的人工智能優先策略實現，包括最近發佈的新一代人工智能編排藍圖 Xponential。該中心特設人工智能孵化樞紐，專注發展和部署結合人工智能與傳統企業科技服務的新一代解決方案。它還特設人工智能優先兼全年無休安全操作中心，並將作為監察、偵測和應付 DXC 全球客戶群潛在安全威脅的中央樞紐。

DXC 顧問及工程服務總監 Ramnath Venkataraman 表示：「該中心充份利用 DXC 的優點，即菲律賓優秀人才，以及我們的客戶越來越專注人工智能驅動解決方案。這是 DXC 的策略創新引擎，展現我們如何與全球客戶合作，而帶領整個轉型和迎接未來挑戰。」

DXC 菲律賓全球交付中心現作為 DXC Technology 的 SAP 卓越中心，也是最集中該公司全球 SAP 能力與專業知識的地方。SAP 於菲律賓聘任超過 1800 名顧問，而該團隊支援全球超過 350 個企業客戶和帳戶。

DXC 已與 Baby and Moms PH 合作，向馬利金納市工業谷綜合體 (IVC) 的高中生捐贈翻新筆記型電腦，並作為客戶體驗中心正式啟用與 DXC 數碼未來計劃的一部份。該計劃旨在幫助數千名學生自力更生，而改善他們的科技、知識、教育和就業機會。

IT and Business Process Association of the Philippines 主席兼行政總裁 Jack Madrid 表示：「我讚賞 DXC 的菲律賓 7000 人強大團隊，持續發展。您致力不斷提升和再培訓菲律賓數碼工作者的革新科技（例如代理型人工智能）技能，這是菲律賓作為 IT-BPM 目的地持續成功的關鍵。感謝 DXC 對業界的承諾，並建設菲律賓成為數碼客戶體驗之都。」

過去數十載，DXC 在菲律賓保持強大影響力，並支援主要行業（例如客戶及零售、製造、保險、銀行、汽車和公共部門等）的客戶。全新客戶體驗中心體現 DXC 對菲律賓人才、創新和客戶成功的長遠承諾，並加強 DXC 的人工智能優先交付網絡。此前，DXC 已在底特律、哈利法斯和布宜諾斯艾利斯開設分支機構，並在華沙設立人工智能能力中心。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.dxc.com。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代號：DXC）是全球領先資訊科技服務提供者。我們是全球許多最創新機構的可靠營運合作夥伴，致力建立推動產業和公司前進的解決方案。我們的工程、顧問與科技專家協助客戶簡化、最佳化及現代化系統與流程，管理最關鍵工作負載，整合人工智能驅動智能至營運，並以安全和可靠為先。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

