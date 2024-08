A equipa NEOM McLaren Extreme E junta-se à Vantage UK para a campanha promocional "Reborn a Trader"

LONDRES, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Uma das principais corretoras multimercado, Vantage UK (ou Vantage Markets), lançou um novo e empolgante vídeo em colaboração com a NEOM McLaren Extreme E Team, como parte da fase "Rethink" da sua campanha promocional "Reborn a Trader". Filmado no Sweet Lamb Motorsport Complex, como parte do Extreme E Test, este vídeo está agora disponível no canal oficial da Vantage UK no YouTube.

O desafio "Can't See, Can't Hear, Can't Talk" apresenta os membros da equipa NEOM McLaren Extreme E executando uma tarefa com restrições sensoriais específicas. Mattias Ekström ficou com os olhos vendados, o mecânico número um usou fones de ouvido com cancelamento de ruído e Cristina Gutierrez teve a boca tapada para não conseguir falar.

Como parte do desafio, a equipa atuou em colaboração na troca de pneus, demonstrando a sua capacidade de repensar estratégias e trabalhar em conjunto. Evidenciando a sua capacidade de adaptação e o seu comportamento sob pressão, a equipa demonstrou como o trabalho em conjunto consegue transpor significativos obstáculos.

David Shayer, CEO da Vantage UK, afirma: "A colaboração da McLaren Extreme E Team ilustra de forma eficaz a importância de reavaliar estratégias num ambiente de pressão, um cenário que todos os nossos traders já experimentaram. O nosso objetivo é inspirar os traders com novas perspectivas, mostrar o nosso compromisso com a excelência e promover o crescimento na comunidade de trading. É fantástico contar com o apoio contínuo da nossa parceira, a equipa NEOM McLaren Extreme E, enquanto nos esforçamos para atingir este objetivo".

A campanha promocional "Reborn a Trader" da Vantage UK tem como objetivo estabelecer uma ligação emocional com os traders, enfatizando a jornada de aprendizagem, o crescimento e o potencial de capacitação financeira. Esta campanha reflete a missão da Vantage de oferecer ferramentas essenciais e uma experiência de negociação refinada por meio de três princípios fundamentais: Reagir, Repensar e Renascer.

Para mais informações sobre a campanha promocional "Reborn a Trader", visite https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

