Neom McLaren Extreme E присоединяется к Vantage UK в рекламной кампании «Reborn a Trader»

ЛОНДОН, 12 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мультиактивный брокер Vantage UK (или Vantage Markets) выпустил новое захватывающее видео в сотрудничестве с командой Neom McLaren Extreme E в рамках этапа «Rethink» своей рекламной кампании «Reborn a Trader». Это видео, снятое в комплексе Sweet Lamb Motorsport Complex в рамках Extreme E Test, теперь доступно на официальном канале Vantage UK на Youtube.

В конкурсе «Can 't See, Can' t Hear, Can 't Talk Challenge» участвуют члены команды Neom McLaren Extreme E, которым предстоит справиться с задачей при определенных сенсорных ограничениях. У Маттиаса Экстрёма (Mattias Ekström) были завязаны глаза, на первом механике были шумоподавляющие наушники, а у Кристины Гутьеррес (Cristina Gutierrez) был закрыт рот, чтобы она не могла говорить.

В рамках конкурса команда должна была совместно работать над заменой шин, демонстрируя способность переосмысливать стратегии и работать сообща. Это подчеркнуло их способность к адаптации и работе под давлением, продемонстрировав, как инновационная командная работа помогает преодолевать препятствия.

Дэвид Шейер (David Shayer), генеральный директор Vantage UK, говорит: «Сотрудничество с McLaren Extreme E Team эффективно иллюстрирует важность переоценки стратегий в условиях давления – ситуации, с которой сталкивались все наши трейдеры. Наша цель – вдохновить трейдеров на новые перспективы, продемонстрировать нашу приверженность высоким стандартам работы и способствовать росту сообщества трейдеров. Иметь постоянную поддержку нашего партнера – команды Neom McLaren Extreme E – просто великолепно, это помогает нам в достижении наших целей».

Рекламная кампания Vantage UK «Reborn a Trader» направлена на установление эмоционального контакта с трейдерами, подчеркивая путь обучения, роста и потенциала для расширения финансовых возможностей. Она отражает миссию Vantage предлагать необходимые инструменты и улучшенный торговый опыт на основе трех основных принципов: React, Rethink и Reborn (реагируй, переосмысляй и перерождайся).

Подробнее о рекламной кампании «Reborn a Trader» читайте на сайте https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

О Vantage UK

Vantage UK (или Vantage Markets) – это мультиактивный брокер, предлагающий своим клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD) на Валютные пары, Сырьевые товары, Индексы, Акции, ETF и Облигации.

Обладая более чем 14-летним опытом работы на рынке, Vantage UK выходит за рамки роли брокера, предоставляя надежную торговую экосистему и дружественную пользователю торговую платформу, которая позволяет клиентам воспользоваться всеми возможностями для трейдинга.

торгуй умнее @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Предупреждение о рисках: CFD и Spreadbets являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денежных средств из-за кредитного плеча. 72,5 % счетов розничных инвесторов этого провайдера теряют деньги при торговле CFD и Spread Bets. Вы должны хорошо подумать, понимаете ли вы, как работают CFD и Spreadbets, и можете ли вы принять на себя высокий риск потери своих денег.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=xxKWttNEBZY

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg