El equipo NEOM McLaren Extreme E se une a Vantage UK para la campaña de marca "Reborn a Trader"

LONDRES, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El principal bróker multiactivo, Vantage UK (o Vantage Markets), ha lanzado un nuevo y emocionante video en colaboración con el equipo NEOM McLaren Extreme E como parte de la fase "Rethink" de su campaña de marca "Reborn a Trader". Filmado en el Sweet Lamb Motorsport Complex como parte de la prueba Extreme E, este video ahora está disponible en el canal de Youtube oficial de Vantage UK.

El desafío "Can't See, Can't Hear, Can't Talk" presenta a los miembros del equipo NEOM McLaren Extreme E enfrentándose a una tarea con restricciones sensoriales específicas. Mattias Ekström tenía los ojos vendados, el mecánico número uno usaba auriculares con cancelación de ruido y Cristina Gutiérrez tenía la boca cubierta para no poder hablar.

Como parte del desafío, el equipo colaboró en un cambio de neumáticos, mostrando su capacidad para repensar estrategias y trabajar juntos. Esto destacó su adaptabilidad y compostura bajo presión, demostrando cómo el trabajo en equipo innovador puede superar obstáculos.

David Shayer, consejero delegado de Vantage UK, comentó: "La colaboración con el equipo McLaren Extreme E ilustra de manera eficaz la importancia de reevaluar las estrategias en un entorno de presión, un escenario que todos nuestros comerciantes han experimentado. Nuestro objetivo es inspirar a los comerciantes con nuevas perspectivas, mostrar nuestro compromiso con la excelencia y fomentar el crecimiento dentro de la comunidad de comerciantes. Es fantástico contar con el apoyo constante de nuestro socio, el equipo NEOM McLaren Extreme E, mientras nos esforzamos por lograrlo".

La campaña de marca "Reborn a Trader" de Vantage UK tiene como objetivo conectar con los comerciantes a un nivel emocional, destacando el viaje de aprendizaje, crecimiento y el potencial de empoderamiento financiero. Refleja la misión de Vantage de ofrecer herramientas esenciales y una experiencia de trading mejorada a través de tres principios básicos: reaccionar, repensar y renacer.

Acerca de Vantage UK

Vantage UK (o Vantage Markets) es un bróker de múltiples activos que ofrece a los clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con contratos por diferencia (CFD) en divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 14 años de experiencia en el mercado, Vantage UK trasciende el rol de bróker, brindando un ecosistema de operaciones confiable y una plataforma de operaciones fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades comerciales.

