NEOMマクラーレン・エクストリームEチームがヴァンテージUKと共同で「リボーン・ア・トレーダー」ブランドキャンペーンを実施

ロンドン、2024年8月12日/PRNewswire/ -- 大手マルチアセットブローカーのヴァンテージUK(またはヴァンテージマーケット)は、「リボーン・ア・トレーダー(Reborn a Trader)」ブランドキャンペーンの「再考」フェーズの一環として、NEOMマクラーレン・エクストリームEチームとのコラボレーションによるエキサイティングな新映像を公開しました。エクストリームEテストの一環としてスイートラム・モータースポーツ・コンプレックスで撮影されたもので、現在ヴァンテージUKの公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。



「見えない、聞こえない、話せないチャレンジ(Can't See, Can't Hear, Can't Talk Challenge)」では、NEOMマクラーレン・エクストリームEチームのメンバーが、感覚的な制限を課された状態でタスクに挑みました。マティアス・エクストロームは目隠しをされ、最も優秀なメカニックはノイズキャンセリングヘッドホンを装着。クリスティーナ・グティエレスは口をふさがれて話すことができません。

チャレンジでは、チームが共同でタイヤ交換を行い、戦略を再考し協力し合う能力を披露しました。このチャレンジで強調されたのは、プレッシャー下での適応力と冷静さで、革新的なチームワークにより障害を克服できる能力が示されました。

ヴァンテージUKのCEOデイビッド・シェイヤー氏は、「マクラーレン・エクストリームEチームとのコラボレーションは、プレッシャーのかかる環境下で戦略を再考することの重要性を効果的に表現しています。これは、トレーダーの誰もが経験する状況です。私たちの目標は、新たな視点でトレーダーにインスピレーションを与え、卓越性への関心を示し、トレードコミュニティ内での成長を促進することです。パートナーであるNEOMマクラーレン・エクストリームEチームの継続的なサポートを受けることができて、とても嬉しく思っています。」と述べています。

ヴァンテージUKのブランドキャンペーンである「リボーン・ア・トレーダー」は、学びと成長、金融的な自立に焦点を当て、感情的なレベルでトレーダーとつながることを目的としています。これは、ヴァンテージのミッションである、必要なツールの提供と、3つの基本原則である「反応」、「再考」、「再生」を通じて、強化された取引体験の提供を表しています。

「リボーン・ア・トレーダー」ブランドキャンペーンの詳細については、https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/をご覧ください。

ヴァンテージUKについて

ヴァンテージUK(またはヴァンテージマーケット)は、外国為替、商品先物、インデックス、株式、ETF、債券の差金決済取引(CFD)において、迅速かつ強力なサービスをお客様に提供するマルチアセットブローカーです。

14年以上の市場経験を持つヴァンテージUKは、ブローカーとしての役割を超え、信頼できる取引エコシステムと、お客様がより良い取引機会を得られる使いやすい取引プラットフォームを提供しています。

リスク警告:CFDやスプレッドベットは複雑な金融商品であり、レバレッジにより急速に資金を失うリスクが高くなります。このプロバイダーでCFDやスプレッドベットを取引する際、個人投資家の口座の73.5%が資金を失っています。CFDやスプレッドベットの仕組みをよく理解しているか、また資金損失の高いリスクを負う余裕があるかを慎重に検討する必要があります。

