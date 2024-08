L'équipe NEOM McLaren Extreme E s'associe à Vantage UK pour la campagne de marque " Reborn a Trader "

LONDRES, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs de premier plan, Vantage UK (ou Vantage Markets), a publié une nouvelle vidéo exceptionnelle en collaboration avec l'équipe NEOM McLaren Extreme E dans le cadre de la phase " Rethink " de sa campagne de marque " Reborn a Trader ". Filmée au Sweet Lamb Motorsport Complex dans le cadre de l'Extreme E Test, cette vidéo est désormais disponible sur la chaîne Youtube officielle de Vantage UK.

Le défi " Can't See, Can't Hear, Can't Talk " (sans voir, sans entendre, sans parler) met en scène des membres de l'équipe NEOM McLaren Extreme E qui exécutent une tâche en étant soumis à certaines restrictions sensorielles. Mattias Ekström avait les yeux bandés, le mécanicien numéro un portait un casque anti-bruit et Cristina Gutierrez avait la bouche couverte pour ne pas parler.

Dans le cadre de ce défi, l'équipe a collaboré sur un changement de pneu, démontrant ainsi sa capacité à repenser les stratégies et à travailler ensemble. Leur capacité d'adaptation et leur sang-froid sous pression ont ainsi été mis en évidence, démontrant qu'un travail d'équipe innovant peut permettre de surmonter les obstacles.

David Shayer, PDG de Vantage UK, déclare : " La collaboration avec l'équipe McLaren Extreme E illustre bien l'importance de réévaluer les stratégies dans un environnement sous pression, un scénario que nos traders ont tous connu. Notre objectif est d'offrir de nouvelles perspectives aux traders, de montrer notre attachement à l'excellence et de favoriser la croissance au sein de la communauté des traders. Il est fantastique de pouvoir compter sur le soutien constant de notre partenaire, l'équipe NEOM McLaren Extreme E, pour atteindre cet objectif ".

La campagne de marque " Reborn a Trader " de Vantage UK vise à établir un lien émotionnel avec les traders, en mettant l'accent sur l'apprentissage, la croissance et le potentiel d'autonomisation financière. Il reflète la mission de Vantage, qui consiste à offrir des outils essentiels et une expérience de négociation améliorée en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : réagir, repenser et renaître.

Pour plus d'informations sur la campagne de marque " Reborn a Trader ", consultez le site https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

À propos de Vantage UK

Vantage UK (ou Vantage Markets) est un courtier multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant de négociation de contrats de différence (CFD) sur le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Avec plus de 14 ans d'expérience sur le marché, Vantage UK transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de négociation de confiance et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de saisir les possibilités de négociation.

trade smarter @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Avertissement sur les risques : les CFD et les spread bets sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 72,5 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD et des spread bets avec ce fournisseur. Nous vous recommandons de vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et des spread bets et que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque de perdre votre argent.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xxKWttNEBZY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg