Tim NEOM McLaren Extreme E Berkolaborasi dengan Vantage UK dalam Program Promosi "Reborn a Trader"

"Can't See, Can't Hear, Can't Talk Challenge" menampilkan sejumlah anggota Tim NEOM McLaren Extreme E tengah melakukan tantangan dengan pembatasan sensorik tertentu. Mattias Ekström mengenakan penutup mata, dan mekanik nomor satu ini juga menggunakan noise-cancelling headphone. Sementara, mulut Cristina Gutierrez juga sengaja ditutupi agar tidak bisa berbicara.

Sebagai bagian dari tantangan ini, Tim NEOM McLaren Extreme E berkolaborasi mengganti ban mobil. Mereka harus memikirkan ulang strategi dan bekerja sama. Hal tersebut menguji adaptabilitas dan kemampuan bekerja di bawah tekanan, serta menunjukkan kerja tim yang inovatif mampu mengatasi rintangan.

David Shayer, CEO, Vantage UK, berkata "Kolaborasi efektif Tim McLaren Extreme E menggambarkan pentingnya mengkaji ulang strategi dalam situasi yang penuh tekanan, sebuah skenario yang telah dialami semua trader kami. Lewat video ini, kami ingin menghadirkan inspirasi bagi trader dengan menyajikan perspektif baru sekaligus membuktikan komitmen kami pada keunggulan, serta mendukung perkembangan komunitas trading. Kami mengapresiasi dukungan mitra kami Tim NEOM McLaren Extreme E guna mencapai target tersebut."

Program promosi "Reborn a Trader" Vantage UK ingin menjangkau trader dari sisi emosional, serta mengangkat pentingnya pengalaman belajar, pengembangan diri, dan potensi pemberdayaan finansial. Program ini mencerminkan misi Vantage yang ingin menawarkan sarana penting dan mewujudkan pengalaman trading yang semakin baik lewat tiga prinsip: React, Rethink, and Reborn.

Informasi lebih lanjut tentang program promosi "Reborn a Trader" tersedia di https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

Tentang Vantage UK

Vantage UK (atau Vantage Markets) adalah broker multiaset berskala global yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk trading produk Contracts for Difference (CFD) pada Forex, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 14 tahun, peran Vantage UK lebih dari sekadar broker. Vantage UK menyediakan ekosistem trading aset yang tepercaya, serta platform trading yang mudah dipakai agar klien bisa menangkap peluang trading aset. trade smarter @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Peringatan tentang risiko: CFD dan Spreadbet adalah instrumen investasi yang kompleks sehingga investor sangat berisiko mengalami kerugian akibat penggunaan leverage. Sebanyak 72,5% investor ritel kehilangan dana ketika melakukan trading CFD dan Spreadbet dengan broker ini. Anda harus benar-benar memahami cara kerja CFD dan Spreadbet, serta mempelajari tingginya risiko kerugian.

