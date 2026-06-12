《財富》發表首屆《財富》加密貨幣 100 強名單，表揚全球數碼資產生態系統中最具影響力的公司與協定

《財富》加密貨幣 100 強 重點介紹 10 類領導先鋒，包括傳統金融、去中心化金融、風險投資、採礦、穩定幣、數碼資產信託及交易所買賣基金等。

重點介紹 10 類領導先鋒，包括傳統金融、去中心化金融、風險投資、採礦、穩定幣、數碼資產信託及交易所買賣基金等。 此名單肯定加密原生領導先鋒及傳統金融機構，見證數碼資產迅速走向制度化，並對全球投資者、企業及市場變得越來越重要。

《財富》還發表了《財富》加密貨幣創新先驅名單，嘉許在技術、基建、安全及應用層面帶來突破，推動行業前進的新興公司與協定。

紐約2026年6月12日 /美通社/ -- 《財富》(Fortune) 今日隆重揭曉首屆《財富》加密貨幣 100 強 (Fortune Crypto 100) 名單，亦即描繪數碼資產生態系統中公司與協定影響力的權威指南。此名單同時表揚 Coinbase 及 Uniswap 等加密原生先驅，以及 JPMorgan 和 Robinhood 等資深金融機構，體現數碼資產行業於全球金融舞台上的版圖持續擴張。

這份百大公司與協定名單遍及十大範疇，由金融科技、風險投資，一直延伸至採礦領域。每個類別均設有獨立的 1 至 10 名排名。綜合來看，這十個類別中的公司展示數碼資產和區塊鏈技術如何逐漸融入 Wall Street、全球資本市場以及更廣泛的金融系統。

《財富》加密貨幣編輯 Jeff John Roberts 說：「這份名單體現那些承繼 Satoshi Nakamoto 初始願景的人們及公司。他們往往在面對政府敵意的情況下，開創出舉足輕重的新行業。此名單面世之時，數碼資產行業正處於由 Wall Street 及大型企業逐漸主導的關鍵轉捩點。」 請按此閱讀名單介紹。

本名單承襲經典《財富》500 強的優良傳統，由《財富》加密貨幣編輯團隊獨立編製而成。此名單建基於一系列嚴謹的評核方法，同時亦借鑑對頂尖加密領域專家所進行的調查。結果同時體現 Inca Digital 所進行的財務及技術分析。Inca Digital 專為全球頂尖交易所、金融機構、監管機關及政府部門，提供數據、分析及專業見解。

Inca Digital 行政總裁 Adam Zarazinski 表示：「評估數碼資產，必須看穿市場趨勢，並分析那些能提煉出真正訊號的數據。Inca 把涵蓋市場、市場情緒及鏈上活動的財務與技術分析，融入了《財富》加密貨幣 100 強名單。此舉展現了追蹤這個行業的更高標準。」

如欲查閱完整排名、評核方法及類別定義，並了解加密貨幣 100 強名單上的公司，請前往：https://fortune.com/ranking/crypto/2026/。

類別 第 1 位 中心化金融 (CeFi) Coinbase 傳統金融 (TradFi) Franklin Templeton 金融科技公司 Robinhood 去中心化金融 (DeFi) Hyperliquid 創投公司 Andreessen Horowitz 穩定幣 泰達幣 (Tether) 加密貨幣服務 Chainalysis 數碼資產信託 (DAT) 及交易所買賣基金 (ETF) BlackRock 採礦 Mara 區塊鏈及協定 比特幣 (Bitcoin)

與加密貨幣 100 強一同登場的，還有《財富》首度推出的《財富》加密貨幣創新先驅名單 (Fortune Crypto Innovators list) ，旨在表彰出色非凡的機構，其透過突破性技術、基建、安全保障、科學研究、普及應用及其他對行業有意義的貢獻，協助數碼資產生態系統持續進步。加密貨幣 100 強重點介紹行內最具影響力的公司與協定，而加密貨幣創新先驅則聚焦於建設者、促成者及先驅，其工作正超越傳統規模指標，協助塑造區塊鏈及數碼資產的未來。

《財富》加密貨幣 100 強及《財富》加密貨幣創新先驅兩份名單，合共表彰了正為數碼資產未來作定義的 130 間公司與協定。加密貨幣 100 強名單由美國機構主導，體現了美國市場的規模、成熟度及機構應用情況；而配合推出的加密貨幣創新先驅名單，則聚焦來自亞太區、歐洲、拉丁美洲及非洲的新興領袖。

綜合來看，這兩份名單強調不斷演變的區塊鏈經濟中有一關鍵特質：雖然市場領導地位仍集中在少數成熟樞紐，但創新活動日益全球化，世界各地都在開發新技術、基建及商業模式。

關於《財富》：

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