Fortune veröffentlicht erstmals die „Fortune Crypto 100", ein Ranking der einflussreichsten Unternehmen und Protokolle im globalen Ökosystem für digitale Vermögenswerte

Die Fortune Crypto 100 präsentiert führende Unternehmen in zehn Kategorien, darunter traditionelle Finanzdienstleistungen, dezentrale Finanzdienstleistungen, Risikokapital, Mining, Stablecoins, DATs und ETFs sowie weitere Bereiche.

präsentiert führende Unternehmen in zehn Kategorien, darunter traditionelle Finanzdienstleistungen, dezentrale Finanzdienstleistungen, Risikokapital, Mining, Stablecoins, DATs und ETFs sowie weitere Bereiche. Das Ranking würdigt sowohl führende Krypto-Unternehmen als auch traditionelle Finanzinstitute und spiegelt damit die rasante Institutionalisierung digitaler Vermögenswerte sowie deren wachsende Bedeutung für Anleger, Unternehmen und Märkte weltweit wider.

Fortune stellt zudem erstmals die Fortune Crypto Innovators-Liste vor, mit der aufstrebende Unternehmen und Protokolle gewürdigt werden, die die Branche durch bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Technologie, Infrastruktur, Sicherheit und Akzeptanz voranbringen.

NEW YORK, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Fortune hat heute die erste Ausgabe der Fortune Crypto 100 vorgestellt, ein maßgebliches Ranking der Unternehmen und Protokolle, die das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte prägen. Das Ranking würdigt sowohl Pioniere aus der Kryptowelt wie Coinbase und Uniswap als auch etablierte Finanzinstitute wie JPMorgan und Robinhood und spiegelt damit die wachsende Bedeutung der Branche für die globale Finanzwelt wider.

Die Liste der 100 Unternehmen und Protokolle umfasst zehn Kategorien, die von Fintech über Risikokapital bis hin zum Bergbau reichen. Jede Kategorie enthält eine eigene Rangliste von 1 bis 10. Die in den 10 Kategorien vorgestellten Unternehmen zeigen gemeinsam, wie digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie zunehmend in die Wall Street, die globalen Kapitalmärkte und das Finanzsystem insgesamt integriert werden.

„Diese Liste ist eine Würdigung der Menschen und Unternehmen, die auf der ursprünglichen Vision von Satoshi Nakamoto aufgebaut und eine bedeutende neue Branche geschaffen haben – oft trotz der Feindseligkeit seitens der Regierungen. Die Liste erscheint zudem zu einem entscheidenden Zeitpunkt für eine Branche für digitale Vermögenswerte, die zunehmend von der Wall Street und der Großindustrie geprägt wird", sagte Jeff John Roberts, Fortune Crypto Editor. Lesen Sie hier die Einleitung zur Liste.

In Anlehnung an die legendäre „Fortune 500"-Liste wurde diese Liste von der Redaktion von Fortune Crypto unabhängig erstellt. Die Liste basiert auf einer Reihe strenger Methoden und stützt sich zum Teil auf eine Umfrage unter führenden Krypto-Experten. Die Ergebnisse spiegeln auch die finanziellen und technischen Analysen von Inca Digital wider, das Daten, Analysen und Fachwissen für die weltweit führenden Börsen, Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen bereitstellt.

„Die Bewertung digitaler Vermögenswerte bedeutet, über die Trends hinauszuschauen und die Daten zu analysieren, die echte Signale herausfiltern. Inca lieferte für die „Fortune Crypto 100"-Liste Finanz- und technische Analysen zu verschiedenen Märkten, zur Marktstimmung und zu On-Chain-Aktivitäten. So sieht ein höherer Maßstab für die Beobachtung der Branche aus", sagte Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital.

Die vollständige Rangliste, die Methodik von sowie die Definitionen der Kategorien und Informationen zu den Unternehmen auf der „Crypto 100"-Liste finden Sie unter: https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

Kategorie Platz 1 CeFi (zentralisierte Finanzdienstleistungen) Coinbase TradFi (traditionelles Finanzwesen) Franklin Templeton Fintech-Unternehmen Robinhood DeFi (Dezentrale Finanzen) Hyperliquid Risikokapitalgesellschaften Andreessen Horowitz Stablecoins Tether Krypto-Dienstleistungen Chainalysis DATs und ETFs BlackRock Mining Mara Blockchains und Protokolle Bitcoin

Neben dem „Crypto 100" veröffentlicht Fortune erstmals die Liste der Fortune Crypto Innovators, mit der Unternehmen gewürdigt werden, die durch bahnbrechende Technologien, Infrastruktur, Sicherheit, Forschung, die Verbreitung digitaler Vermögenswerte und andere bedeutende Beiträge zur Branche zur Weiterentwicklung des Ökosystems digitaler Vermögenswerte beitragen. Während der „Crypto 100" die einflussreichsten Unternehmen und Protokolle der Branche hervorhebt, rückt „Crypto Innovators" die Entwickler, Wegbereiter und Pioniere ins Rampenlicht, deren Arbeit dazu beiträgt, die Zukunft der Blockchain und der digitalen Vermögenswerte jenseits traditioneller Maßstäbe zu gestalten.

Die Listen „Fortune Crypto 100" und „Fortune Crypto Innovators" würdigen 130 Unternehmen und Protokolle, die die Zukunft digitaler Vermögenswerte prägen. Während die „Crypto 100"-Liste von in den USA ansässigen Unternehmen dominiert wird, was die Größe, die Reife und die institutionelle Akzeptanz des amerikanischen Marktes widerspiegelt, hebt die begleitende Liste „Crypto Innovators" aufstrebende Marktführer aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika und Afrika hervor.

Zusammengenommen unterstreichen die beiden Listen ein prägendes Merkmal der sich ständig weiterentwickelnden Blockchain-Wirtschaft: Während sich die Marktführerschaft nach wie vor auf eine Handvoll etablierter Zentren konzentriert, verläuft die Innovation zunehmend global, wobei weltweit neue Technologien, Infrastrukturen und Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Informationen zu Fortune:

Fortune ist das weltweit führende Medienunternehmen für Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft und stützt sich auf eine 96-jährige Tradition vertrauenswürdigen, preisgekrönten Journalismus. Das unabhängige Magazin „Fortune" berichtet über die Welt der Wirtschaft – von traditionsreichen Unternehmen bis hin zur neuen Generation weltweiter Innovatoren. Fortune bewertet die Unternehmensleistung anhand strenger Maßstäbe und zieht Unternehmen weltweit zur Rechenschaft. Zu den bekanntesten Rankings gehören Fortune 500, Fortune Global 500 , Most Powerful Women, sowie World's Most Admired Companies. Fortune schafft Netzwerke von Weltklasse, indem es Vordenker der Branche zu exklusiven Gipfeltreffen und Konferenzen zusammenbringt, darunter das Fortune Global Forum) das Fortune Brainstorm Tech und das Fortune Most Powerful Women. Weitere Informationen finden Sie unter fortune.com.

Informationen zu Inca Digital:

Inca Digital wurde 2019 gegründet und ist ein auf digitale Vermögenswerte spezialisiertes Analyseunternehmen, das Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Regierungen betreut. Wir führen Untersuchungen durch, bei denen wir auf On-Chain-Daten, soziale Medien und Erkenntnisse aus dem Dark Web zurückgreifen, um ein umfassendes Bild zu erstellen, das keine einzelne Quelle für sich allein liefern kann. Wir verwandeln komplexe Daten in Erkenntnisse, auf deren Grundlage unsere Kunden handeln können – und zwar schnell genug, damit es wirklich zählt. Entdecken Sie unsere Arbeit unter inca.digital.

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