-Fortune lanza la primera edición de Fortune Crypto 100, que clasifica a las empresas y protocolos más influyentes en el ecosistema global de activos digitales

La lista Fortune Crypto 100 destaca a los líderes en 10 categorías que abarcan finanzas tradicionales, finanzas descentralizadas, capital de riesgo, minería, stablecoins, DAT y ETF, entre otras.

destaca a los líderes en 10 categorías que abarcan finanzas tradicionales, finanzas descentralizadas, capital de riesgo, minería, stablecoins, DAT y ETF, entre otras. El ranking reconoce tanto a líderes nativos de criptomonedas como a instituciones financieras tradicionales, reflejando la rápida institucionalización de los activos digitales y su creciente importancia para inversores, empresas y mercados de todo el mundo.

Fortune también presenta la lista Fortune Crypto Innovators, que reconoce a las empresas y protocolos emergentes que impulsan la industria mediante avances en tecnología, infraestructura, seguridad y adopción.

NUEVA YORK, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Fortune presentó hoy la primera edición de Fortune Crypto 100, una clasificación definitiva de las empresas y protocolos que dan forma al ecosistema de activos digitales. La clasificación reconoce tanto a pioneros nativos de las criptomonedas, como Coinbase y Uniswap, como a instituciones financieras consolidadas, como JPMorgan y Robinhood, lo que refleja el creciente alcance del sector en las finanzas globales.

La lista de 100 empresas y protocolos abarca diez categorías, desde tecnología financiera (Fintech) hasta capital de riesgo y minería. Cada categoría cuenta con una clasificación individual del 1 al 10. En conjunto, las empresas incluidas en las 10 categorías ilustran cómo los activos digitales y la tecnología blockchain se han integrado cada vez más en Wall Street, los mercados de capitales globales y el sistema financiero en general.

"Esta lista es un testimonio de las personas y empresas que desarrollaron la visión inicial de Satoshi Nakamoto y crearon una nueva industria importante, a menudo enfrentándose a la hostilidad gubernamental. La lista también llega en un momento crucial para una industria de activos digitales que está siendo cada vez más definida por Wall Street y las grandes empresas", afirmó Jeff John Roberts, editor de Fortune Crypto. Lea la introducción a la lista aquí.

Siguiendo la tradición de la icónica lista Fortune 500, el equipo editorial de Fortune Crypto elaboró esta lista de forma independiente. La lista se basa en una serie de metodologías rigurosas y se nutre, en parte, de una encuesta realizada a destacados profesionales del sector cripto. Los resultados también reflejan el análisis financiero y técnico de Inca Digital, que proporciona datos, análisis y experiencia a las principales plataformas de intercambio, instituciones financieras, reguladores y agencias gubernamentales del mundo.

"Evaluar los activos digitales implica ir más allá de las tendencias y analizar los datos que permiten identificar las señales reales. Inca aportó análisis financiero y técnico de los mercados, el sentimiento del mercado y la actividad en la cadena de bloques a la lista Fortune Crypto 100. Este es el ejemplo de un referente superior para el seguimiento del sector", afirmó Adam Zarazinski, consejero delegado de Inca Digital.

Para ver la clasificación completa, metodología y definiciones de las categorías, y para leer sobre las empresas en la lista Crypto 100, visite: https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

Categoría Clasificado Nº 1 CeFi (finanzas centralizadas) Coinbase TradFi (finanzas tradicionales) Franklin Templeton Fintechs Robinhood DeFi (finanzas descentralizadas) Hyperliquid Empresas de capital de riesgo Andreessen Horowitz Stablecoins Tether Servicios Crypto Chainalysis DAT y ETF BlackRock Minería Mara Blockchains y Protocolos Bitcoin

Junto con la lista Crypto 100, Fortune también presenta la primera edición de la lista Fortune Crypto Innovators, que reconoce a las organizaciones que impulsan el ecosistema de activos digitales mediante tecnologías innovadoras, infraestructura, seguridad, investigación, adopción y otras contribuciones significativas al sector. Mientras que Crypto 100 destaca a las empresas y protocolos más influyentes del sector, Crypto Innovators pone de relieve a los desarrolladores, facilitadores y pioneros cuyo trabajo está contribuyendo a dar forma al futuro de la cadena de bloques y los activos digitales, más allá de las medidas de escala tradicionales.

Las listas Fortune Crypto 100 y Fortune Crypto Innovators reconocen a 130 empresas y protocolos que están dando forma al futuro de los activos digitales. Si bien la lista Crypto 100 está dominada por organizaciones con sede en Estados Unidos, lo que refleja la escala, la madurez y la adopción institucional del mercado estadounidense, la lista complementaria Crypto Innovators destaca a los líderes emergentes de Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y África.

En conjunto, ambas listas subrayan una característica definitoria de la economía blockchain en constante evolución: si bien el liderazgo del mercado sigue concentrado en un puñado de centros establecidos, la innovación es cada vez más global, con nuevas tecnologías, infraestructura y modelos de negocio que se desarrollan en todo el mundo.

Acerca de Fortune:

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