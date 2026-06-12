Fortune、世界のデジタル資産分野で最も影響力のある企業・プロトコルを順位付けする初の「Fortune Crypto 100」を発表

「 Fortune Crypto 100 」では、伝統的金融、分散型金融、ベンチャーキャピタル、マイニング、ステーブルコイン、DAT、ETFなど、10のカテゴリーにわたる主要企業・プロトコルを紹介しています。

」では、伝統的金融、分散型金融、ベンチャーキャピタル、マイニング、ステーブルコイン、DAT、ETFなど、10のカテゴリーにわたる主要企業・プロトコルを紹介しています。 このランキングでは、暗号資産ネイティブの有力企業・プロトコルと伝統的な金融機関の双方を評価しており、デジタル資産の制度化が急速に進み、世界中の投資家、企業、市場にとって重要性を増していることを反映しています。

Fortuneは、「Fortune Crypto Innovators」リストも初めて発表し、技術、インフラ、セキュリティ、普及における画期的な進歩を通じて業界の発展を促進している新興企業・プロトコルを評価しています。

ニューヨーク, 2026年6月12日 /PRNewswire/ -- Fortuneは本日、デジタル資産エコシステムを形作る企業・プロトコルの決定版ランキングとなる、初の「Fortune Crypto 100」を発表しました。このランキングでは、CoinbaseやUniswapなどの暗号資産ネイティブの先駆者に加え、JPMorganやRobinhoodなどの既存の金融機関も評価しており、暗号資産業界の裾野が世界の金融全体に広がりつつあることを反映しています。

100の企業・プロトコルからなるこのリストは、フィンテック、ベンチャーキャピタル、マイニングなど、10のカテゴリーで構成されています。各カテゴリーには、1位から10位までの個別ランキングが掲載されています。10のカテゴリーに掲載された企業を総合すると、デジタル資産とブロックチェーン技術がウォール街、世界の資本市場、金融システム全体にますます深く組み込まれていることが示されています。

「このリストは、Satoshi Nakamotoが示した当初のビジョンを礎に、しばしば政府の敵意にさらされながらも、新たな一大産業を築いた人々と企業の功績を示すものです。また、このリストは、ウォール街や大企業によってその姿がますます形作られているデジタル資産業界が極めて重要な転換点を迎える中で発表されました」と、Fortune Cryptoの編集者であるJeff John Robertsは述べました。このリストの紹介文はこちらからお読みください。

広く知られるFortune 500の伝統に倣い、このリストはFortune Cryptoの編集チームが独自に作成しました。このリストは複数の厳格な手法に基づいて作成されており、暗号資産分野の第一線の専門家を対象とした調査結果も一部反映されています。この結果には、世界有数の取引所、金融機関、規制当局、政府機関にデータ、分析、専門知識を提供しているInca Digitalによる財務分析および技術分析も反映されています。

「デジタル資産を評価するには、表面的なトレンドにとらわれず、真のシグナルを抽出できるデータを分析する必要があります。Inca Digitalは、市場動向、センチメント、オンチェーン活動にわたる財務分析および技術分析を「Fortune Crypto 100」リストに提供しました。これこそ、業界動向を追跡する上で求められる、より高い水準のベンチマークです」と、Inca DigitalのCEOであるAdam Zarazinski氏は述べました。

ランキング全文、選定方法、カテゴリーの定義、および「Crypto 100」リストに掲載された企業の詳細については、以下をご覧ください。https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

カテゴリー 第1位 CeFi（中央集権型金融） Coinbase TradFi（伝統的金融） Franklin Templeton フィンテック企業 Robinhood DeFi（分散型金融） Hyperliquid ベンチャーキャピタル企業 Andreessen Horowitz ステーブルコイン Tether 暗号資産サービス Chainalysis DATおよびETF BlackRock マイニング Mara ブロックチェーンおよびプロトコル Bitcoin

「Crypto 100」に加え、Fortuneは今回、初の「Fortune Crypto Innovators」リストも発表します。このリストは、技術、インフラ、セキュリティ、研究、普及などの分野における画期的な取り組みや、業界に対するその他の意義ある貢献を通じて、デジタル資産エコシステムの発展を後押ししている組織を評価するものです。「Crypto 100」がこの分野で最も影響力のある企業・プロトコルに焦点を当てているのに対し、「Crypto Innovators」は、規模を基準とする従来の評価では捉えきれない、ブロックチェーンとデジタル資産の未来を形作る開発者、支援者、先駆者に光を当てています。

「Fortune Crypto 100」と「Fortune Crypto Innovators」の2つのリストでは、デジタル資産の未来を形作る合計130の企業・プロトコルを評価しています。「Crypto 100」では、米国市場の規模、成熟度、機関投資家や金融機関による導入の広がりを反映して、米国を拠点とする組織が大半を占めています。一方、併せて発表された「Crypto Innovators」リストでは、アジア太平洋地域、欧州、ラテンアメリカ、アフリカ各地の新興リーダーを紹介しています。

この2つのリストは、絶えず進化するブロックチェーン経済を特徴づける次の点を浮き彫りにしています。すなわち、市場の主導権は依然として少数の確立された拠点に集中していますが、イノベーションはますます世界規模で進み、新たな技術、インフラ、ビジネスモデルが世界各地で開発されています。

Fortuneについて：

Fortuneは、96年にわたり信頼を築き、数々の賞を受けてきたジャーナリズムの伝統を礎とする、世界のビジネスリーダー向けの有数のグローバルメディア企業です。独立系企業であるFortuneは、老舗企業から世界の次世代イノベーターに至るまで、ビジネスの物語を伝えています。Fortuneは、世界各地で厳格な指標を用いて企業業績を測定し、企業に説明責任を求めています。代表的なランキングには、Fortune 500 、Fortune Global 500、Most Powerful Women、World's Most Admired Companiesなどがあります。Fortuneは、業界のオピニオンリーダーを集め、フォーチュン・グローバル・フォーラム（Fortune Global Forum）、フォーチュン・ブレインストーム・テック（Fortune Brainstorm Tech）、フォーチュン・モスト・パワフル・ウィメン（Fortune Most Powerful Women）などの参加者を限定したサミットやカンファレンスを開催することで、世界トップクラスのコミュニティを構築しています。詳細については、fortune.comをご覧ください。

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