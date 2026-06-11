포춘, 글로벌 디지털 자산 생태계에서 가장 영향력 있는 기업 및 프로토콜을 선정하는 첫 번째 포춘 크립토 100 출시

포춘 크립토 100(Fortune Crypto 100) 은 전통 금융, 탈중앙화 금융, 벤처 캐피털, 채굴, 스테이블코인, DAT 및 ETF 등 10개 카테고리에 걸친 리더들을 조명한다.

은 전통 금융, 탈중앙화 금융, 벤처 캐피털, 채굴, 스테이블코인, DAT 및 ETF 등 10개 카테고리에 걸친 리더들을 조명한다. 이 순위는 크립토 네이티브 리더와 전통 금융 기관을 모두 인정하며, 디지털 자산의 빠른 기관화와 전 세계 투자자, 기업, 시장에서의 높아지는 중요성을 반영한다.

포춘은 또한 기술, 인프라, 보안, 도입 분야의 혁신을 통해 업계를 발전시키는 신흥 기업 및 프로토콜을 인정하는 포춘 크립토 이노베이터스(Fortune Crypto Innovators) 리스트 역시 처음으로 선보인다.

뉴욕, 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 6월 11일, 포춘(Fortune)이 디지털 자산 생태계를 형성하는 기업 및 프로토콜의 권위 있는 순위인 첫 번째 포춘 크립토 100을 공개했다. 이 순위는 코인베이스(Coinbase)와 유니스왑(Uniswap) 같은 크립토 네이티브 선구 기업과 JP모건(JPMorgan), 로빈후드(Robinhood)를 포함한 기존 금융 기관을 모두 인정하며, 글로벌 금융 전반에 걸친 업계의 성장하는 영향력을 반영한다.

100개 기업 및 프로토콜로 구성된 이 리스트는 핀테크부터 벤처 캐피털, 채굴에 이르는 10개 카테고리에 걸쳐 있다. 각 카테고리는 1위부터 10위까지 개별 순위를 포함한다. 10개 카테고리에 선정된 기업들은 디지털 자산과 블록체인 기술이 월스트리트, 글로벌 자본 시장 및 더 넓은 금융 시스템에 얼마나 깊이 통합됐는지를 총체적으로 보여준다.

포춘 크립토의 제프 존 로버츠(Jeff John Roberts) 에디터는 "이 리스트는 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)의 초기 비전을 바탕으로 구축하고, 종종 정부의 적대적 환경에서도 중요한 새로운 산업을 창출한 사람들과 기업들에 대한 증거다. 이 리스트는 또한 월스트리트와 대기업에 의해 점점 더 정의되고 있는 디지털 자산 업계의 중요한 전환점에 나온 것이기도 하다"라고 말했다. 리스트에 대한 소개는 여기에서 확인할 수 있다.

상징적인 포춘 500의 전통에 따라 이 리스트는 포춘 크립토 편집팀이 독립적으로 편집했다. 리스트는 일련의 엄격한 방법론을 기반으로 하며, 부분적으로는 최고의 크립토 전문가를 대상으로 한 설문조사를 참고했다. 결과는 또한 세계 주요 거래소, 금융 기관, 규제 기관 및 정부 기관에 데이터, 분석 및 전문성을 제공하는 인카 디지털(Inca Digital)의 금융 및 기술 분석을 반영한다.

인카 디지털의 애덤 자라진스키(Adam Zarazinski) 최고경영자는 "디지털 자산을 평가한다는 것은 트렌드를 넘어 실제 신호를 분리하는 데이터를 분석하는 것을 의미한다. 인카는 시장, 심리, 온체인 활동 전반에 걸친 금융 및 기술 분석을 포춘 크립토 100 리스트에 제공했다. 이는 업계를 추적하는 더 높은 기준이 어떤 모습인지를 보여준다."

전체 순위, 방법론 및 카테고리 정의, 크립토 100 리스트에 선정된 기업들에 대한 내용은 https://fortune.com/ranking/crypto/2026/에서 확인할 수 있다.

카테고리 1위 CeFi(중앙화 금융) 코인베이스 TradFi(전통 금융) 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 핀테크 로빈후드 DeFi(탈중앙화 금융) 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 벤처 캐피털 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz) 스테이블코인 테더(Tether) 크립토 서비스 체이널리시스(Chainalysis) DAT 및 ETF 블랙록(BlackRock) 채굴 마라(Mara) 블록체인 및 프로토콜 비트코인(Bitcoin)

포춘은 크립토 100과 함께 첫 번째 포춘 크립토 이노베이터스 리스트도 선보이며, 혁신적인 기술, 인프라, 보안, 연구, 도입 및 기타 업계에 대한 의미 있는 기여를 통해 디지털 자산 생태계를 발전시키는 데 도움을 주는 기관들을 인정한다. 크립토 100이 업계에서 가장 영향력 있는 기업 및 프로토콜을 조명하는 반면, 크립토 이노베이터스는 기존 규모의 척도를 넘어 블록체인과 디지털 자산의 미래를 형성하는 데 도움을 주는 빌더, 조력자 및 개척자들의 작업을 조명한다.

포춘 크립토 100 및 포춘 크립토 이노베이터스 리스트는 디지털 자산의 미래를 형성하는 130개 기업 및 프로토콜을 인정한다. 크립토 100이 미국 시장의 규모, 성숙도 및 제도적 도입을 반영하며 미국 기반 기관들이 주도하는 반면, 동반 리스트인 크립토 이노베이터스는 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 아프리카 전역의 신흥 리더들을 조명한다.

두 리스트를 종합하면 끊임없이 진화하는 블록체인 경제의 특징적인 성격이 드러난다. 시장 리더십은 소수의 확립된 허브에 집중되어 있지만, 혁신은 점점 더 글로벌해지고 있으며 새로운 기술, 인프라, 비즈니스 모델이 전 세계적으로 개발되고 있다.

포춘 소개

포춘은 96년의 신뢰받는 수상 경력의 저널리즘 유산을 바탕으로 구축된 글로벌 비즈니스 리더를 위한 최고의 글로벌 미디어 기업이다. 독립적으로 소유된 포춘은 레거시 기업부터 세계의 새로운 혁신가 세대에 이르기까지 비즈니스의 이야기를 전한다. 포춘은 엄격한 벤치마크를 통해 기업 성과를 측정하고 전 세계 지역에서 기업들에 책임을 묻는다. 대표적인 순위로는 포춘 500(Fortune 500), 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500), 가장 영향력 있는 여성(Most Powerful Women), 세계에서 가장 존경받는 기업(World's Most Admired Companies)이 있다. 포춘은 포춘 글로벌 포럼(Fortune Global Forum), 포춘 브레인스톰 테크(Fortune Brainstorm Tech), 포춘 가장 영향력 있는 여성(Fortune Most Powerful Women)을 포함한 독점 서밋 및 콘퍼런스를 통해 업계 사상 리더들을 모아 세계적 수준의 커뮤니티를 구축한다. 자세한 내용은 fortune.com에서 확인할 수 있다.

인카 디지털 소개

2019년 설립된 인카 디지털은 금융 기관, 자산 운용사, 정부에 서비스를 제공하는 디지털 자산 인텔리전스 기업이다. 온체인 데이터, 소셜 미디어, 다크웹 인텔리전스를 활용해 단일 소스로는 제공할 수 없는 완전한 그림을 구축하는 조사를 수행한다. 복잡한 데이터를 고객이 중요한 순간에 신속하게 실행할 수 있는 인텔리전스로 전환한다. 인카 디지털의 성과는 inca.digital에서 확인할 수 있다.

언론 문의처

패트릭 라일리(Patrick Reilly)

포춘

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첼시 허드슨(Chelsea Hudson)

포춘

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SOURCE Fortune Media (USA) Corporation