Fortune dévoile son premier classement Fortune Crypto 100 qui répertorie les entreprises et les protocoles les plus influents de l'écosystème mondial des actifs numériques

Le classement Fortune Crypto 100 présente les leaders dans 10 catégories couvrant notamment la finance traditionnelle, la finance décentralisée, le capital-risque, le minage, les stablecoins, les DAT et les ETF et bien d'autres encore.

présente les leaders dans 10 catégories couvrant notamment la finance traditionnelle, la finance décentralisée, le capital-risque, le minage, les stablecoins, les DAT et les ETF et bien d'autres encore. Ce classement met à l'honneur les leaders du secteur des cryptomonnaies et les institutions financières traditionnelles, reflétant ainsi l'institutionnalisation rapide des actifs numériques et leur importance croissante pour les investisseurs, les entreprises et les marchés du monde entier.

Fortune dévoile également son classement Fortune Crypto Innovators, qui répertorie les entreprises et protocoles émergents qui font progresser le secteur grâce à des avancées majeures en matière de technologie, d'infrastructure, de sécurité et d'adoption.

NEW YORK, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fortune a dévoilé aujourd'hui la première édition du Fortune Crypto 100, un classement de référence des entreprises et des protocoles qui façonnent l'écosystème des actifs numériques. Ce classement met à l'honneur aussi bien des pionniers du secteur des cryptomonnaies, tels que Coinbase et Uniswap, que des institutions financières bien établies, notamment JPMorgan et Robinhood, ce qui souligne l'influence croissante de ce secteur sur la finance mondiale.

La liste des 100 entreprises et protocoles couvre dix catégories, allant de la technologie financière au capital-risque en passant par le minage. Chaque catégorie propose un classement individuel allant de 1 à 10. Ensemble, les entreprises présentées dans ces 10 catégories montrent à quel point les actifs numériques et la technologie de chaîne de blocs sont de plus en plus intégrés à Wall Street, aux marchés financiers mondiaux et au système financier dans son ensemble.

« Cette liste rend hommage aux personnes et aux entreprises qui ont su donner vie à la vision initiale de Satoshi Nakamoto et ont créé un tout nouveau secteur d'activité, souvent malgré l'hostilité des pouvoirs publics. Cette liste arrive également à point nommé pour le secteur des actifs numériques, qui est de plus en plus influencé par Wall Street et les grandes entreprises », a déclaré Jeff John Roberts, rédacteur en chef de la rubrique Crypto chez Fortune. Lisez l'introduction à la liste ici.

Dans la lignée du célèbre classement Fortune 500, cette liste a été créée de manière indépendante par la rédaction de Fortune Crypto. Ce classement est basé sur une série de méthodes rigoureuses et repose en partie sur une enquête menée auprès des meilleurs professionnels du secteur des cryptomonnaies. Ces résultats sont également fondés sur les analyses financières et techniques d'Inca Digital, qui fournit des données, des analyses et une expertise aux principales bourses, institutions financières, autorités de régulation et agences gouvernementales du monde entier.

« Évaluer les actifs numériques, c'est aller au-delà des tendances et analyser les données qui permettent de distinguer les signaux réels. Inca a apporté à la liste Fortune Crypto 100 des analyses financières et techniques portant sur les marchés, le sentiment des investisseurs et l'activité sur la chaîne de blocs. Voilà à quoi ressemble un critère de référence plus exigeant pour suivre l'évolution du secteur », a déclaré Adam Zarazinski, PDG d'Inca Digital.

Pour consulter le classement complet, la méthodologie, les définitions des catégories et en savoir plus sur les entreprises figurant dans la liste Crypto 100, veuillez consulter : https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

Catégorie N° 1 CeFi (finance centralisée) Coinbase TradFi (finance traditionnelle) Franklin Templeton Technologie financière Robinhood DeFi (finance décentralisée) Hyperliquide Sociétés de capital-risque Andreessen Horowitz Stablecoins Tether Services liés aux cryptomonnaies Chainalysis FNB et FCP BlackRock Minage Mara Chaînes de blocs et protocoles Bitcoin

Parallèlement au classement Crypto 100, Fortune dévoile également le tout premier classement Fortune Crypto Innovators, qui rend hommage aux organisations contribuant à faire progresser l'écosystème des actifs numériques grâce à des avancées technologiques, des infrastructures, des solutions de sécurité, des travaux de recherche, des initiatives d'adoption et d'autres contributions significatives au secteur. Alors que le Crypto 100 distingue les entreprises et les protocoles les plus influents du secteur, Crypto Innovators met à l'honneur les créateurs, les facilitateurs et les pionniers dont le travail contribue à façonner l'avenir de la chaîne de blocs et des actifs numériques, au-delà des critères traditionnels d'évaluation.

Les classements Fortune Crypto 100 et Fortune Crypto Innovators mettent à l'honneur 130 entreprises et protocoles qui façonnent l'avenir des actifs numériques. Alors que le classement Crypto 100 est dominé par des entreprises basées aux États-Unis, ce qui reflète l'ampleur, la maturité et l'adoption institutionnelle du marché américain, la liste complémentaire Crypto Innovators met en avant les leaders émergents dans l'Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et en Afrique.

Ensemble, ces deux listes mettent en évidence une caractéristique déterminante de l'économie de la chaîne de blocs, en constante évolution : si le leadership du marché reste concentré entre les mains d'une poignée de pôles bien établis, l'innovation revêt un caractère de plus en plus mondial, avec le développement de nouvelles technologies, infrastructures et modèles économiques partout dans le monde.

À propos de Fortune :

Fortune est le premier groupe médiatique mondial destiné aux dirigeants d'entreprise internationaux, fort d'un héritage de 96 ans de journalisme de qualité, reconnu et primé. Magazine indépendant, Fortune retrace l'histoire du monde des affaires, des entreprises traditionnelles à la nouvelle génération d'innovateurs à l'échelle mondiale. Fortune évalue les performances des entreprises à l'aide de critères rigoureux et leur demande des comptes, et ce dans toutes les régions du monde. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women et World's Most Admired Companies. Fortune crée des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion du secteur pour des sommets et des conférences exclusifs, notamment le Fortune Global Forum, Brainstorm Tech et Fortune Most Powerful Women. Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com.

À propos d'Inca Digital :

Fondée en 2019, Inca Digital est une société spécialisée dans l'analyse des actifs numériques qui offre ses services aux institutions financières, aux gestionnaires d'actifs et aux gouvernements. Nous effectuons des enquêtes en nous appuyant sur des données issues de la chaîne de blocs, des réseaux sociaux et du dark web afin de dresser un tableau complet que nulle source ne peut fournir à elle seule. Nous transformons des données complexes en informations exploitables par nos clients, avec une rapidité qui fait toute la différence. Découvrez notre travail sur inca.digital.

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