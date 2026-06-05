타이베이 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 6월 2일 '엔터 인피니티(ENTER INFINITY)'를 주제로 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)의 공식 개막을 알리며 차세대 PC 혁신, 게이밍 및 지능형 컴퓨팅 쇼케이스 전반에서 방문객들의 높은 관심을 이끌어냈다. 창립 40주년을 맞은 기가바이트는 엔터 인피니티를 단순히 자사의 역사를 기념하는 행사가 아니라, 성능 컴퓨팅의 발전을 이끌어온 40년 엔지니어링 혁신의 연장선으로 제시한다.

기가바이트의 컨슈머 부스는 컴퓨텍스 지속 가능 디자인상(COMPUTEX Sustainable Design Award)도 수상했다. 순환 디자인 원칙을 바탕으로 구축된 모듈형 부스 시스템은 대형 구조물과 세부 설치물 전반에서 재사용성, 분해 용이성, 장기적인 소재 지속가능성을 강조한다.

GIGABYTE, AI, 게이밍, PC 혁신이 하나로 만나는 엔터 인피니티로 컴퓨텍스 2026 개막

기가바이트의 프리미엄 게이밍 브랜드 어로스(AORUS)는 메인 무대에서 INFINITY 시리즈를 통해 메인보드, 그래픽카드, 주변기기, 섀시로 구성된 종합 라인업을 선보인다. 이 라인업은 플래그십 X870E AORUS INFINITY NEXT가 이끌며, 항공우주 분야에서 영감을 받은 엔지니어링을 통해 한계를 더욱 확장한다. 이 제품은 업계 최초의 3D 금속 프린팅 냉각 부품과 차세대 AI 및 고성능 컴퓨팅을 위해 설계된 우주 등급 Quad OptiMOS 전력 아키텍처를 탑재했다.

AORUS GeForce RTX™ 50 Series INFINITY 그래픽카드, AORUS C510 GLASS INFINITY 섀시, AORUS K10 INFINITY 게이밍 키보드와 AORUS M10 INFINITY 게이밍 마우스 등 매칭 주변기기와 함께 이 시리즈는 엔지니어링 성능과 한층 향상된 PC 장인정신을 결합하려는 기가바이트의 지속적인 노력을 보여준다.

게이밍 하드웨어를 넘어, 기가바이트는 확장 중인 AI 생태계를 통해 AI가 일상적인 컴퓨팅 워크플로의 일부로 점차 자리 잡고 있는 방식도 선보이고 있다. 방문객들은 AI TOP, AI BOX, AI 게이밍 노트북용 독점 AI Agent인 GiMATE 전반에서 하드웨어와 소프트웨어가 로컬 AI 개발을 간소화하기 위해 함께 최적화되는 방식을 체험할 수 있다. 이는 게이밍, 창작, 생산성 환경 전반에서 AI 접근성을 높이려는 기가바이트의 더 넓은 비전을 보여준다.

이번 쇼케이스는 PC 빌드에서 미학적 요소가 점점 더 중요한 부분으로 부상하고 있음을 보여주며, 더 깔끔한 빌드와 라이프스타일 지향적인 장인정신을 고성능 PC에 더하는 STEALTH 케이블리스 디자인과 확장된 AERO WOOD도 소개한다. 이러한 디자인과 함께 고성능 메인보드, 그래픽카드, AORUS ELITE Series 게이밍 모니터의 폭넓은 라인업도 전시장 전반에서 더욱 몰입감 넘치는 게이밍 및 시각 경험을 제공한다. 컴퓨텍스 2026 기간 동안 기가바이트 컨슈머 부스(4층, 부스 번호 M0520)와 엔터프라이즈 부스(1층, 부스 번호 K0802)에서 엔터 인피니티를 방문하고, 자세한 내용은 COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit 에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE