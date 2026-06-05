ĐÀI BẮC, ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, hôm nay chính thức khai mạc COMPUTEX 2026 với chủ đề "ENTER INFINITY", thu hút đông đảo khách tham quan tới trải nghiệm tại các khu trưng bày đổi mới PC thế hệ mới, gaming và điện toán thông minh. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, GIGABYTE giới thiệu ENTER INFINITY không chỉ như một cột mốc nhìn lại chặng đường phát triển, mà còn là sự tiếp nối của bốn thập kỷ đổi mới kỹ thuật đã định hình sự phát triển của điện toán hiệu năng.

GIGABYTE khai mạc COMPUTEX 2026 với chủ đề ENTER INFINITY, nơi AI, gaming và đổi mới PC hội tụ

Thương hiệu chơi game cao cấp AORUS của GIGABYTE trở thành tâm điểm với dòng sản phẩm INFINITY Series, một dải sản phẩm toàn diện bao gồm bo mạch chủ, card đồ họa, thiết bị ngoại vi và thùng máy. Dẫn đầu dải sản phẩm là mẫu bo mạch chủ flagship X870E AORUS INFINITY NEXT, tiếp tục mở rộng giới hạn công nghệ với thiết kế kỹ thuật lấy cảm hứng từ ngành hàng không, tích hợp linh kiện tản nhiệt in kim loại 3D đầu tiên trong ngành cùng kiến trúc nguồn Quad OptiMOS đạt chuẩn hàng không vũ trụ, được phát triển cho AI thế hệ mới và điện toán hiệu năng cao.

Kết hợp cùng các card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 50 Series INFINITY, thùng máy AORUS C510 GLASS INFINITY và các thiết bị ngoại vi đồng bộ như bàn phím chơi game AORUS K10 INFINITY và chuột chơi game AORUS M10 INFINITY, dòng sản phẩm này phản ánh sự tập trung liên tục của GIGABYTE vào việc kết hợp hiệu năng kỹ thuật với nghệ thuật chế tác PC cao cấp.

Bên cạnh phần cứng chơi game, GIGABYTE cũng trình diễn cách AI ngày càng trở thành một phần trong quy trình điện toán hằng ngày thông qua hệ sinh thái AI đang mở rộng của hãng. Với AI TOP, AI BOX và AI Agent độc quyền GiMATE trên các mẫu laptop chơi game AI, khách tham quan có thể trải nghiệm cách phần cứng và phần mềm được tối ưu hoá cùng nhau để đơn giản hóa quá trình phát triển AI cục bộ. Điều đó làm nổi bật tầm nhìn rộng lớn hơn của GIGABYTE trong việc giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng trong các lĩnh vực chơi game, sáng tạo nội dung và năng suất làm việc.

Sự kiện cũng làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của yếu tố thẩm mỹ trong các bộ PC, với thiết kế đi dây ẩn STEALTH cùng dòng AERO WOOD mở rộng, mang các bản dựng gọn gàng hơn và nghệ thuật chế tác hướng tới phong cách sống tới các PC hiệu năng cao. Bên cạnh những thiết kế này, dải sản phẩm đa dạng gồm bo mạch chủ, card đồ họa hiệu năng cao và màn hình chơi game AORUS ELITE Series, mang lại trải nghiệm hình ảnh và chơi game đắm chìm hơn trên toàn khu vực triển lãm. Vui lòng ghé thăm khu trưng bày ENTER INFINITY tại Gian hàng tiêu dùng GIGABYTE (tầng 4, Gian hàng M0520) và Gian hàng Doanh nghiệp (tầng 1, Gian hàng K0802) trong thời gian diễn ra COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit.

SOURCE GIGABYTE